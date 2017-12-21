Новый Kia cee’d уже тестируют в России

Хэтчбек новой генерации был заснят на российских дорогах. Предполагается, что модель дебютирует весной следующего года.

Видео Kia cee’d нового поколения опубликовал сайт «cee’d клуба» на своем канале YouTube. Качество ролика оставляет желать лучшего, но общее представление об автомобиле, на котором, кстати, полностью отсутствует камуфляж, получить можно.

По видео можно заметить, что со сменой поколения у модели существенно изменится дизайн передней и задней части. Корма автомобиля выполнена в схожей с популярным в Европе Volkswagen Golf стилистике.

Ожидается также, что в семействе cee’d нового поколения вместо трехдверной модификации pro_cee’d появится лифтбек, заднюю часть которого оформят мотивам концептуального proceed, представленного осенью текущего года на Франкфуртском автосалоне.

Ранее портал «Колеса.ру» публиковал шпионские фото нового Kia cee’d, сделанные в Корее.