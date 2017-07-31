Английская компания активно проводит испытания преемника модели Vantage, a недавно в Сети появились вероятные патентные изображения автомобиля. Пользуясь ими, портал «Колёса.ру» составил своё представление о внешнем виде будущей новинки.

Самый компактный Aston Martin с именем Vantage был впервые представлен в марте 2005 года на Женевском автосалоне. С тех пор он, конечно, пережил несколько обновлений и получил множество новых версий и модификаций. А сейчас наступает время для совершенно нового автомобиля, который будет сделан в стилистике самой свежей модели бренда – спорткара DB11, представленного в прошлом году. При этом они будут весьма существенно различаться внешне: маленький Астон можно будет узнать по низко расположенной решётке радиатора и узким горизонтальным фарам.

Боковина получит оригинального вида воздуховод, из центра которого выходит ребро выштамповки – здесь может наблюдаться сходство с нынешней моделью Vantage. Наиболее интересной является задняя часть автомобиля, основное место которой будет отведено изогнутой полоске фонарей, повторяющей форму крышки багажника. Стоит также отметить массивный диффузор и фирменный выхлоп из двух труб, разнесённых по бокам.

Премьеру преемника модели Vantage стоит ожидать в течение этого года.

А в 2019 году Aston Martin планирует начать производство своего первого электромобиля.