Новый Nissan Leaf: свежее фото и данные

Новая генерация первого массового электромобиля Nissan Leaf будет рассекречена 6 сентября и, в преддверие этого события, модель начинает «обрастать» подробностями. Пользователь с ником 2001yNB8C bluemiata в своем твиттере опубликовал снимок электрического хэтчбека. Несмотря на низкое качество фото, оно дает возможность получить представление о дизайне новинки в целом.

На ресурсе pushevs.com опубликованы изображения, которые, как утверждаются, взяты из конфигуратора модели. На них также указаны цены на различные исполнения электрического хэтчбека в долларах:

Leaf S – 29 990 долларов (порядка 1 799 000 рублей по текущему курсу)

Leaf SV – 32 490 долларов (1 949 000 рублей)

Leaf SL – 36 200 долларов (2 171 000 рублей)

Ряд технических спецификаций был раскрыт изданием Autobytel, вероятно информация «утекла» благодаря одному из официальных дилеров, которому уже предоставлен доступ к онлайн-конфигуратору Nissan.

Согласно предварительной информации, новый Nissan Leaf получит электромотор с отдачей 147 л.с. (110 кВт) и 320 Нм крутящего момента во всех комплектациях. Для сравнения, предыдущий Leaf развивал мощность 80 кВт и 280 Нм тяги. Емкость аккумуляторного блока в базовой версии составит 40 кВт*ч.

Ранее портал «Колеса.ру» публиковал последний тизер нового Nissan Leaf, в котором производитель акцентировал внимание на впечатляющей аэродинамике модели. Кстати, в начале месяца появились первые шпионские фото хэтчбека без камуфляжа, сделанные в процессе съемки рекламной фотосессии.