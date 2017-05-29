Новый Rolls-Royce Phantom получит подруливающую заднюю подвеску

Британский производитель автомобилей класса люкс активно работает над новой генерацией модели Phantom, о чём портал Колёса.ру ранее сообщал своим читателям. Сегодня стало известно о том, на какой шаг пошли конструкторы марки, чтобы улучшить управляемость автомобиля.

Как пишет австралийский автомобильный портал Caradvice, восьмая генерация Фантома получит не только максимально облегчённый алюминиевый кузов, но и полноуправляемое шасси, а это значит, что задние колёса автомобиля будут подруливать в поворотах. Видимо, таким образом Rolls-Royce реагирует на критику автомобильных экспертов и обозревателей, которые не единожды упрекали предыдущую генерацию модели в плохой управляемости.

Помимо этого известно, что кардинально обновится панель приборов, которая будет объединена в единый цифровой кластер – как на топовых автомобилях BMW, Mercedes-Benz и Audi.

1 / 2 На фото: последний экземпляр Rolls-Royce Phantom предыдущего поколения 2 / 2 На фото: последний экземпляр Rolls-Royce Phantom предыдущего поколения

Ранее предполагалось, что презентация нового Rolls-Royce Phantom состоится в 2018 году, однако по сообщению австралийцев, дебют автомобиля состоится уже в этом году, а в следующем году первые экземпляры Фантома новой генерации доберутся до своих клиентов.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что Rolls-Royce представил впечатляющее купе Sweptail.