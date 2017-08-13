Обновленный Brilliance V5: объявлен старт продаж в России. Известна цена

С 15 августа текущего года у российских дилеров марки поступит в продажу кроссовер, оснащенный турбомотором объемом 1,5 литра.

Цветовая гамма кузова модели Brilliance V5 1.5Т включает четыре оттенка: белый, серый, черный и коричневый. Кроссовер обладает следующими размерами: длина – 4 405 мм, ширина – 1 800 мм, высота – 1 615 мм и колесная база – 2 630 мм.

Производитель заявляет, что в процессе обновления модель получила целый ряд изменений. Например, повышен уровень безопасности за счет появления дополнительных ребер жесткости из высокопрочной стали в дверях, системы курсовой устойчивости и увеличения количества подушек безопасности до шести. Качественно доработан бортовой компьютер автомобиля и улучшена работа подвески, снижен уровень шумов и вибраций, модернизированы элементы управления машиной.

Под капотом установлен турбомотор BM1.5T экостандарта Евро-5, отдача которого составляет 143 л.с. и 220 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с пятидиапазонной автоматической коробкой передач.

Уже в базовом оснащении Brilliance V5 1.5Т оснащается информационно-развлекательной системой с тачскрином диагональю 6,5 дюйма, Bluetooth, системой доступа в салон без ключа и запуска двигателя с кнопки, электрорегулировками и обогревом внешних зеркал, обогревом заднего стекла, системой дистанционного открытия двери багажника и полноразмерной запаской.

Модель собирается в России в двух комплектациях Sport и Deluxe. Цена базового варианта составляет 1 049 000 рублей. Комплектация Deluxe за 1 099 000 рублей дополняется боковыми шторками безопасности, люком с электроприводом и круиз-контролем.

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал о старте продаж обновленного кроссовера Brilliance V3.