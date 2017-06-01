Обновленный Mercedes-Benz S-Class представили в Санкт-Петербурге

Мировая премьера «освеженного» Mercedes-Benz S-Class состоялась в апреле текущего года на Шанхайском автосалоне. Автомобиль практически не изменился внешне – слегка переработана радиаторная решетка, модернизирована оптика и добавлены колеса нового дизайна. В салоне установлен новый руль, переработана графика приборной панели и мультимедийной системы.

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Основные изменения произошли в силовой гамме модели, которая пополнилась новой 362-сильной битурбированной «шестеркой» объемом 3,0 литра, а также четырехлитровым V8 в двух вариантах мощности – 463 л.с. (S560 и Maybach) и 603 л.с. (AMG S 63).

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В процессе обновления S-Class обзавелся новой системой Energizing Comfort, благодаря которой, как заявляет производитель, можно создавать определенное настроение у людей, находящихся в салоне автомобиля. Она использует для этих целей климат-контроль, массаж, музыку и прочее оборудование.

Кроме того Mercedes-Benz S-Class 2018 модельного года может похвастаться широкими возможностями автономного вождения, небольшой обзор которых мы публиковали ранее и, конечно, большой ассортимент ассистентов водителя и систем безопасности.