«Живые» фото модели опубликовало местное издание Autohome. После рестайлинга V3 стал крупнее: длина выросла на 40 мм и достигла 4 240 мм, ширина увеличилась до 1 803 мм (+13 мм). Ширина и колесная база прежние – 1 600 и 2 570 мм соответственно.

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Кросс получил новые решетку радиатора, фары и задние фонари, другие бамперы. В салоне – иная передняя панель, в «богатых» комплектациях установлена мультимедиа-система с огромным сенсорным экраном. Почти всеми функциями придется управлять с помощью тачскрина, привычные кнопки и шайбы имеются лишь в дешевых версиях.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 Салон базовой версии рестайлингового Brilliance V3

Двигатели у Brilliance V3 остались прежними. В Китае «паркетник» можно купить с бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 150 л.с. и 112-сильным «атмосферником» аналогичного объема. Трансмиссии – пятиступенчатые «механика» или «автомат». Кроссовер предлагается только в переднеприводном исполнении.

Китайцам новинка доступна в 11-ти комплектациях. В список оборудования могут входить климат-контроль, камеры кругового обзора, круиз-контроль, светодиодные ДХО. Цена рестайлингового Brilliance V3 лежит в диапазоне от 65 700 до 102 700 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 579 000 – 905 000 рублей по актуальному курсу.

1 / 2 На фото: дореформенный Brilliance V3 2 / 2 На фото: дореформенный Brilliance V3

Как ранее рассказали в российском офисе Brilliance, компания рассматривает возможность выхода V3 на наш рынок, однако сроки пока не названы. Ближайшей премьерой марки в РФ станет модернизированный кросс V5 – он должен появиться до конца текущего года.

Напомним, недавно в Сети опубликовали фото совершенно нового вседорожника Brilliance. Эта модель официально еще не представлена.