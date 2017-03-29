Если сравнивать S-Class на спайшотах с актуальным S 350, то можно говорить об изменённой решётке радиатора, ламели которой стали объёмнее, о другой внутренней архитектуре головной оптики с сохранением прежней формы, о пересмотренной нижней секции бампера, которая получила нераздельный хромированный элемент во всю ширину.

Задняя часть флагманского седана нового модельного года имеет изменённую графику фонарей и вторящую «передку» хромированную вставку в нижней части бампера, которая обрамляет выхлопную систему.

На текущем MB S 350 4Matic устанавливается двуспицевое рулевое колесо, а если верить опубликованным фото, то новинка получит трёхспицевый руль. Возможно, будет изменена мультимедиа. Общая архитектура и компоновка приборов и органов управления сохранилась.

1 / 3 На фото: актуальная версия Mercedes-Benz S 350 4Matic 2 / 3 На фото: актуальная версия Mercedes-Benz S 350 4Matic 3 / 3 На фото: салон нынешнего Mercedes-Benz S 350 4Matic

В настоящее время в России цена на седан S-Class в России начинается от 5 990 000 рублей. В моторную гамму входят бензиновые V6 и V8 мощностью 333 и 455 л.с., V12 с отдачей 530 л.с., дизель на 249 сил, а также высокопроизводительные двигатели 585 и 630 л.с., предлагаемые на AMG-версиях. Также к покупке доступна гибридная модификация.

Ранее «Колёса.ру» сообщал, что Мерседес ведёт испытания обновлённого Mercedes-AMG S 63, который попался шпионам практически без камуфляжа. Премьера стандартной версии, как ожидается, состоится в апреле, в рамках автосалона в Нью-Йорке или на подмостках Шанхайского мотор-шоу.