01 Июн Объём производства легковых авто в РФ может вырасти в два раза к 2025 году

Согласно проекту стратегии развития автопрома РФ, который планируется обсудить в рамках Петербургского форума, объём производства легковых машин к 2025 году может вырасти в 1,9 раза и составить 2 100 000 единиц, российский рынок новых автомобилей способен увеличить показатели в 1,7 раза, до 2 200 000 экземпляров.

Как отмечают «Ведомости», проект стратегии развития автопрома РФ подготовили специалисты Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли, НАМИ, а также McKinsey & Company. «Мы рассчитываем, что стратегия будет <…> утверждена во втором квартале», – отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Эксперты до 2025 года предлагают сохранить ежегодную государственную поддержку отрасли на уровне 2016 года (65 миллиардов рублей). Предполагается, что стимулирование покупательского спроса может прекратиться, а к 2020 году поддержку сфокусируют на проектах, связанных с электромобилями, беспилотными машинами, развитием необходимой для их эксплуатации инфраструктуры.

В стратегии отмечается необходимость наращивания объёмов экспорта. Напомним, сейчас мощности российских автозаводов загружены примерно на 40% (из-за спада спроса на российском рынке). К 2025 году поставки легковых машин за рубеж могут вырасти в 3,6 раза, предположительно их количество должно превысить 250 000 экземпляров.

По мнению авторов стратегии, необходимо добиться «концентрации производства» и сократить количество используемых автомобильных платформ. Сейчас в сегменте легковых машин их почти тридцать, а требуемое количество – не более шести-восьми (по аналогии с развитыми странами). При этом безубыточность производства станет возможной, если на одной «глобальной» платформе (в массовом сегменте) будет производиться 100 000-150 000 авто в год, на «отечественной» – 370 000-500 000 экземпляров.

Совсем недавно портал «Колёса.ру» сообщал о том, что адресная господдержка автопрома РФ должна стартовать во второй половине 2017 года. Новые меры будут включены в ныне действующие схемы субсидирования автокредитования и автолизинга.