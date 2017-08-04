Официально: продажи Mitsubishi ASX в России начнутся в августе

Уже в середине августа первые автомобили Mitsubishi ASX поступят в дилерские центры марки на Дальнем Востоке. В остальных регионах модель будет доступна с середины сентября. На российский рынок вернется обновленная версия с рядом изменений в дизайне и технической начинке.
Напомним, рестайлинговую версию ASX представили в апреле текущего года в Соединенных Штатах, где модель продается под именем Outlander Sport. В процессе обновления кроссовер получил вертикальные ДХО, модифицированную решетку радиатора и новый задний бампер с С-образными катафотами. Изменения интерьера включают новую информационно-развлекательную систему с 7-дюймовым тачскрином, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также переработанный центральный тоннель и рычаг переключения передач.
Mitsubishi ASX на российском рынке будет продаваться с парой бензиновых моторов: двигатель объемом 1,6 литра мощностью 117 л.с. в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, а также 150-сильный двухлитровый мотор в сочетании с вариатором.
Кстати, информация о двигателях и оборудовании российской версии появилась еще в начале прошлого месяца, благодаря ОТТС, зарегистрированном в базе Росстандарта.
Налоги, ограничения и мнимый прогресс: тёмное будущее электромобилей
Новая Лада Надежда: какой она может быть
Роскошь из утилитарности: тюнинг Москвич-412