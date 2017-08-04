Официально: продажи Mitsubishi ASX в России начнутся в августе

Компания «ММС Рус» объявляет возобновлении поставок Mitsubishi ASХ. В нашу страну автомобили будут поставляться с завода Mitsubishi Motors в городе Окадзаки, Япония. Цены будут объявлены 8 августа.

Уже в середине августа первые автомобили Mitsubishi ASX поступят в дилерские центры марки на Дальнем Востоке. В остальных регионах модель будет доступна с середины сентября. На российский рынок вернется обновленная версия с рядом изменений в дизайне и технической начинке.

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Напомним, рестайлинговую версию ASX представили в апреле текущего года в Соединенных Штатах, где модель продается под именем Outlander Sport. В процессе обновления кроссовер получил вертикальные ДХО, модифицированную решетку радиатора и новый задний бампер с С-образными катафотами. Изменения интерьера включают новую информационно-развлекательную систему с 7-дюймовым тачскрином, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также переработанный центральный тоннель и рычаг переключения передач.

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Mitsubishi ASX на российском рынке будет продаваться с парой бензиновых моторов: двигатель объемом 1,6 литра мощностью 117 л.с. в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, а также 150-сильный двухлитровый мотор в сочетании с вариатором.

Кстати, информация о двигателях и оборудовании российской версии появилась еще в начале прошлого месяца, благодаря ОТТС, зарегистрированном в базе Росстандарта.