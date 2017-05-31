Kia недавно начала выводить свой городской ситикар Picanto третьего поколения на рынки европейских стран, причём уже сейчас этот автомобиль доступен для заказа в России, и вскоре он появится в наличии у дилеров. Западные издания смогли протестировать автомобиль и сделать о нём первые выводы, ну а мы собрали эту информацию в дайджест, и представляем её нашим читателям.

Обозреватели британского издания Carmagazine похвалили новинку за внешний вид. Внешне она выглядит очень зрелищно и агрессивно, чем моментально привлекает к себе внимание.

1 / 4 На фото: Kia Picanto GT-Line 2 / 4 3 / 4 На фото: Kia Picanto GT-Line 4 / 4 На фото: Kia Picanto GT-Line

Симпатия развивается и при посадке в салон: спортивный кожаный руль, красная прострочка. Всё настраивает на мысль, что ты едешь быстрее, чем это есть на самом деле. Шумоизоляция неплохая, но 16-дюймовые колёса всё-таки выделяются на фоне остальных составляющих шума. Внутри очень много места, как для такого компактного автомобиля: вчетвером ехать на Picanto GT-Line вполне комфортно, а вот пятый пассажир будет доставлять только дискомфорт.

1 / 5 На фото: салон Kia Picanto GT-Line 2 / 5 На фото: салон Kia Picanto GT-Line 3 / 5 На фото: салон Kia Picanto GT-Line 4 / 5 На фото: салон Kia Picanto GT-Line 5 / 5 На фото: салон Kia Picanto GT-Line

А вот силовая установка ожиданий не оправдывает. Атмосферная «четвёрка» Kappa объёмом в 1,25 литра и отдачей в 83 силы в паре с четырёхступенчатым «автоматом» динамикой не порадует, особенно если сравнивать данную связку с тем, что находится у конкурента в лице заряженного Volkswagen Up. Впрочем, вскоре под капотом у Picanto появится 99-сильный трёхцилиндровый мотор объёмом в один литр, ну а пока владельцам придётся довольствоваться динамикой в 12 секунд до 100 километров в час, пишут коллеги.

Тем не менее, в поворотах Picanto GT-Line порадует: автомобиль чувствуется лёгким и проворным, контролировать шасси очень легко — подвеска отлично сбалансирована. Рулевому управлению пока не хватает чувствительности, но лёгким рулевое колесо не назовёшь — оно чувствуется намного лучше, чем у Picanto предыдущего поколения.

Обозреватели издания Autocar согласились, что внешне Picanto GT-Line выглядит очень привлекательно. Также коллеги посетовали, что автомобиль смотрится спортивнее, чем он есть на самом деле, поскольку ему не хватает динамики. Впрочем, те, кто купят Kia Picanto GT-Line в качестве своего первого автомобиля, этого не ощутят, уверены обозреватели Autocar.

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Всё хорошо и в салоне: мультимедийная система на семь дюймов уверенно поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto. А вот посадка куда выше, чем в Volkswagen Up, и далеко не всем водителям понравится расположение руля, но сами по себе сидения не подвели — в них очень комфортно.

Мотор заводится легко, в городских условиях он обладает «мягким характером», отчётливо звучать он начинает в районе 4 000 оборотов в минуту.

В плане ходовых качеств обозреватели Autocar согласились полностью со своими коллегами из Carmagazine: на узких и извилистых городских улочках Kia Picanto GT-Line чувствует себя великолепно.

Ранее Колёса.ру сообщали, что продажи нового Kia Picanto в России начнутся в июне.