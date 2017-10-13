Первые тесты прототипа Mercedes-Benz CLS: комфортабельный, но с нюансами

Обозреватели портала Autocar во время тест-драйва отметили, что прототип CLS обладает схожими повадками с седаном E-Class: в комфортном режиме его пневматическая подвеска эффективно «глотает» ямы даже на дисках R20, тогда как в спортивном режиме автомобиль становится собраннее, а его 362-сильный мотор начинает агрессивно урчать.
Приборная панель и убранство в салоне очень напоминает то, что они видели в новом S-Class, однако боковая поддержка у сидений развита лучше, и в поворотах это позволяет чувствовать себя уверенно. На заднем ряду теперь три места, но с комфортом можно проехаться лишь вдвоём.
Обозреватели издания Motortrend выразили сожаление в связи с тем, что новый CLS не обрёл агрессивный дух модели первой генерации. Несмотря на то, что E-Class может похвастаться великолепной аэродинамикой (коэффициент лобового сопротивления оценивается в 0,23 Cx), у нового CLS с этим дела обстоят чуть хуже – 0,26 Cx. Это связано с тем, что CLS обладает лучшим аэродинамическим прижимом в задней части кузова, пишут коллеги.
Даже в комфортном режиме прототип CLS практически не кренится в поворотах, а стандартная «железная» подвеска без «пневмы» великолепно отрабатывает неровности дорожного покрытия.
За комфорт в салоне отвечает климат контроль, причём его компрессор – электрический. Нареканий к его работе нет.
На заднем ряду будет неудобно рослым пассажирам – всему виной резкий скос крыши. Сидения расположены низко, и из-за этого пассажирам придётся сидеть с высоко расположенными коленями. Выходить из машины тоже не очень удобно, поскольку приходится наклонять вниз голову, чтобы не удариться об крышу.
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