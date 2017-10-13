Первые тесты прототипа Mercedes-Benz CLS: комфортабельный, но с нюансами

Компания Mercedes-Benz может в декабре представить третью генерацию фастбэка CLS, но уже сейчас наши зарубежные коллеги из ведущих автомобильных изданий получили возможность протестировать предсерийные прототипы этой модели, что является на наш взгляд отличным поводом для небольшого дайджеста, с которым портал Колёса.ру предлагает своим читателям ознакомиться.

Обозреватели портала Autocar во время тест-драйва отметили, что прототип CLS обладает схожими повадками с седаном E-Class: в комфортном режиме его пневматическая подвеска эффективно «глотает» ямы даже на дисках R20, тогда как в спортивном режиме автомобиль становится собраннее, а его 362-сильный мотор начинает агрессивно урчать.

Приборная панель и убранство в салоне очень напоминает то, что они видели в новом S-Class, однако боковая поддержка у сидений развита лучше, и в поворотах это позволяет чувствовать себя уверенно. На заднем ряду теперь три места, но с комфортом можно проехаться лишь вдвоём.

Обозреватели издания Motortrend выразили сожаление в связи с тем, что новый CLS не обрёл агрессивный дух модели первой генерации. Несмотря на то, что E-Class может похвастаться великолепной аэродинамикой (коэффициент лобового сопротивления оценивается в 0,23 Cx), у нового CLS с этим дела обстоят чуть хуже – 0,26 Cx. Это связано с тем, что CLS обладает лучшим аэродинамическим прижимом в задней части кузова, пишут коллеги.

Даже в комфортном режиме прототип CLS практически не кренится в поворотах, а стандартная «железная» подвеска без «пневмы» великолепно отрабатывает неровности дорожного покрытия.

За комфорт в салоне отвечает климат контроль, причём его компрессор – электрический. Нареканий к его работе нет.

На заднем ряду будет неудобно рослым пассажирам – всему виной резкий скос крыши. Сидения расположены низко, и из-за этого пассажирам придётся сидеть с высоко расположенными коленями. Выходить из машины тоже не очень удобно, поскольку приходится наклонять вниз голову, чтобы не удариться об крышу.

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