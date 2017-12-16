Первые тесты прототипа Volkswagen Jetta нового поколения: седан без спортивных амбиций
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Первые тесты прототипа Volkswagen Jetta нового поколения: седан без спортивных амбиций

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Volkswagen собирается в январе 2018 года провести презентацию новой генерации седана Jetta. Премьера состоится в рамках автосалона в Детройте, но уже сейчас некоторым нашим коллегам посчастливилось протестировать предсерийный прототип новинки на закрытой трассе немецкого концерна, и мы решили собрать мнения наших зарубежных коллег в рамках небольшой "выжимки".

Журналисты издания Autoguide в первую очередь отметили, что автомобиль выглядит в духе других моделей Volkswagen последних лет: просто и спокойно. Есть сходство как с актуальной Джеттой, так и с новым Тигуаном.

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Коллеги тестировали автомобиль с турбированной «четвёркой» объёмом в 1,4 литра, мощность которой представители Volkswagen пока не рассекречивают. По их ощущениям, по сравнению с актуальным мотором мощностью в 150 сил, он обладает чуть большей отдачей, но ожидать прыти от автомобиля всё же не стоит. Новая восьмискоростная коробка передач работает чётко.

Рулится новая Джетта вполне прилично: на скорости в 200 километров в час сохраняется управляемость, шума от дороги и набегающего воздуха немного. А вот при слаломе руль мог бы чувствоваться поплотнее, впрочем, управляемость автомобиля остаётся на высоте. Тормоза крайне информативные.

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А вот салон обозревателей не впечатлил. После увлекательной поездки за рулём автомобиля, нашим коллегам захотелось вдохновиться интерьером, но этого не произошло. Несмотря на хорошее качество материалов, эффекта «вау» не возникает.

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Обозреватели издания Motorauthority разогнали Джетту до 208 километров в час, и на этой скорости шум был слышен лишь от завихрений воздуха в районе боковых зеркал. Рулевое управление могло быть чуть-чуть поплотнее, а «турбочетвёрка» хоть и не обладает запасом мощности, но раскручивается быстро. Свиста от турбины практически не слышно.

В целом же обозреватели сошлись во мнении, что новая Джетта – это отличный седан, который очень уверенно ведёт себя на дороге при любой скорости, но насколько он будет популярен в сравнении с кроссоверами Tiguan и Atlas?

Напомним, что ранее портал Колёса.ру провёл тест-драйв VW Touareg Wolfsburg Edition.

Теги: Новинки , немецкие автомобили , немецкие седаны , новые автомобили , премиальные автомобили , Tiguan , Volkswagen
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