Первые тесты прототипа Volkswagen Jetta нового поколения: седан без спортивных амбиций

Volkswagen собирается в январе 2018 года провести презентацию новой генерации седана Jetta. Премьера состоится в рамках автосалона в Детройте, но уже сейчас некоторым нашим коллегам посчастливилось протестировать предсерийный прототип новинки на закрытой трассе немецкого концерна, и мы решили собрать мнения наших зарубежных коллег в рамках небольшой "выжимки".

Журналисты издания Autoguide в первую очередь отметили, что автомобиль выглядит в духе других моделей Volkswagen последних лет: просто и спокойно. Есть сходство как с актуальной Джеттой, так и с новым Тигуаном.

Коллеги тестировали автомобиль с турбированной «четвёркой» объёмом в 1,4 литра, мощность которой представители Volkswagen пока не рассекречивают. По их ощущениям, по сравнению с актуальным мотором мощностью в 150 сил, он обладает чуть большей отдачей, но ожидать прыти от автомобиля всё же не стоит. Новая восьмискоростная коробка передач работает чётко.

Рулится новая Джетта вполне прилично: на скорости в 200 километров в час сохраняется управляемость, шума от дороги и набегающего воздуха немного. А вот при слаломе руль мог бы чувствоваться поплотнее, впрочем, управляемость автомобиля остаётся на высоте. Тормоза крайне информативные.

А вот салон обозревателей не впечатлил. После увлекательной поездки за рулём автомобиля, нашим коллегам захотелось вдохновиться интерьером, но этого не произошло. Несмотря на хорошее качество материалов, эффекта «вау» не возникает.

Обозреватели издания Motorauthority разогнали Джетту до 208 километров в час, и на этой скорости шум был слышен лишь от завихрений воздуха в районе боковых зеркал. Рулевое управление могло быть чуть-чуть поплотнее, а «турбочетвёрка» хоть и не обладает запасом мощности, но раскручивается быстро. Свиста от турбины практически не слышно.

В целом же обозреватели сошлись во мнении, что новая Джетта – это отличный седан, который очень уверенно ведёт себя на дороге при любой скорости, но насколько он будет популярен в сравнении с кроссоверами Tiguan и Atlas?

Напомним, что ранее портал Колёса.ру провёл тест-драйв VW Touareg Wolfsburg Edition.