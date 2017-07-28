Последствия «Дизельгейта»: двигатели Volkswagen после ремонта станут менее экономичными

Концерн Volkswagen Group согласовал с американскими властями план ремонта автомобилей Volkswagen и Audi, которые оказались в дизельном скандале, получившим в автомобильной индустрии название "Дизельгейт".

Агентство по охране окружающей среды США и Калифорнийский совет по воздушным ресурсам одобрили план Volkswagen по ремонту нескольких моделей, которых ранее уличили в завышенном выделении вредных веществ.

1 / 2 На фото: дизельный двигатель Volkswagen 2 / 2 На фото: дизельный двигатель Volkswagen

Как пишет газета The New York Times, малой «кровью» немцам не обойтись: специалисты Volkswagen вынуждены будут отремонтировать на фирменных станциях 326 000 автомобилей, причём ремонт будет заключаться не только в перепрошивке «мозгов» двухлитрового дизельного двигателя, но и в замене катализатора.

Данная программа одобрена для следующих моделей:

VW Jetta TDI (модельные годы 2009 – 2014)

VW Jetta SportWagen TDI (модельные годы 2009-2014)

VW Golf TDI (модельные годы 2010-2014)

VW Beetle TDI and VW Beetle Convertible TDI (модельные годы 2012 – 2014)

Audi A3 TDI (модельные годы 2010 – 2013)

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Американские власти уверяют, что после ремонта автомобили сохранят свою долговечность, а вот их топливная эффективность ухудшится приблизительно на две мили на галлон (порядка 0,45 литра на 100 километров).

Ранее Колёса.ру сообщали, что Daimler и Bosch подозревают в мошенническом сговоре.