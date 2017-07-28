Последствия «Дизельгейта»: двигатели Volkswagen после ремонта станут менее экономичными

Агентство по охране окружающей среды США и Калифорнийский совет по воздушным ресурсам одобрили план Volkswagen по ремонту нескольких моделей, которых ранее уличили в завышенном выделении вредных веществ.
Как пишет газета The New York Times, малой «кровью» немцам не обойтись: специалисты Volkswagen вынуждены будут отремонтировать на фирменных станциях 326 000 автомобилей, причём ремонт будет заключаться не только в перепрошивке «мозгов» двухлитрового дизельного двигателя, но и в замене катализатора.
Данная программа одобрена для следующих моделей:
- VW Jetta TDI (модельные годы 2009 – 2014)
- VW Jetta SportWagen TDI (модельные годы 2009-2014)
- VW Golf TDI (модельные годы 2010-2014)
- VW Beetle TDI and VW Beetle Convertible TDI (модельные годы 2012 – 2014)
- Audi A3 TDI (модельные годы 2010 – 2013)
Американские власти уверяют, что после ремонта автомобили сохранят свою долговечность, а вот их топливная эффективность ухудшится приблизительно на две мили на галлон (порядка 0,45 литра на 100 километров).
Ранее Колёса.ру сообщали, что Daimler и Bosch подозревают в мошенническом сговоре.
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