Электронные паспорта транспортных средств в скором времени начнут применяться повсеместно на территории Таможенного союза. Напомним, разговоры о введении новшества ведутся уже давно. Теперь Россия стала на шаг ближе к началу перехода от бумажных ПТС к электронным. Окончание промежуточного периода запланировано на 1 июля 2018 года.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении электронных паспортов транспортных средств. Оно утверждает порядок введения в стране таких паспортов.

«Установлено, что срок присвоения уникального номера электронного паспорта не должен превышать 24 часа после заполнения всех обязательных разделов электронного паспорта уполномоченными органом или организацией и подтверждения сведений, содержащихся в электронном паспорте, усиленной квалифицированной электронной подписью соответствующего органа или организации. При этом такие органы и организации должны быть включены в единый реестр государств Евразийского экономического союза», — говорится в справке к документу.

«Введение дополнительных сведений обеспечит возможность создания истории транспортного средства с момента его изготовления или ввоза на территорию Таможенного союза и до утилизации, — отмечается в сообщении на сайте кабмина. — События в жизненном цикле автомобиля будут фиксироваться в электронном виде, что позволит федеральным органам исполнительной власти использовать сведения для реализации своих задач, а также будет способствовать защите прав потребителя от недобросовестного поставщика/продавца транспортного средства».

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что в Министерстве промышленности и торговли перечислили основные преимущества ЭПТС. По мнению представителей ведомства, переход на электронные паспорта транспортного средства «не меняет привычной логики поведения автовладельцев»: у них на руках по-прежнему остаётся договор купли-продажи и, после регистрации – свидетельство о регистрации ТС.