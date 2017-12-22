Снимки модернизированного вседорожника американской марки опубликованы в Инстаграме пользователем Renegade Jeeps. Судя по фото, кроссовер получил новые светодиодные фары, слегка подретушированные передний бампер и радиаторную решетку. Противотуманки теперь размещены ближе к центру.

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Для обновлённого Jeep Renegade будет доступна мультимедийная система Uconnect с сенсорным экраном диагональю 8,4 дюйма. Кнопки и шайбы на центральной консоли расположены так же, как и в Jeep Compass.

Информации об изменениях в моторной гамме пока нет. Дата и место дебюта рестайлингового Renegade тоже официально пока не объявлены. Вероятно, кроссовер представят в первой половине следующего года.

1 / 3 На фото: дорестайлинговый Jeep Renegade 2 / 3 На фото: дорестайлинговый Jeep Renegade 3 / 3 На фото: дорестайлинговый Jeep Renegade

Дореформенный Jeep Renegade в России сегодня можно купить с бензиновыми двигателями 1.4 (140 или 170 л.с.), 1.6 (110 л.с.) и 2.4 (175 л.с.). Трансмиссии – «механика», «робот» или девятидиапазонный «автомат», привод – передний или полный. Цена кроссовера стартует с отметки в 1 245 000 рублей (без учета спецпредложений).

Ранее Jeep рассекретил обновлённый Cherokee. Публичная премьера этого кросса пройдет в январе 2018 года на Детройтском автосалоне.