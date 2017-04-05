Судя по снимкам, растиражированным «поднебесными» СМИ, «паркетник» получил иные передний бампер и противотуманки, модернизированные фары, а также задние фонари с рисунком в стиле моделей Audi.

1 / 4 На фото: Dongfeng Fengguang 580 Sport 2 / 4 На фото: Dongfeng Fengguang 580 Sport 3 / 4 На фото: Dongfeng Fengguang 580 Sport 4 / 4 На фото: Dongfeng Fengguang 580 Sport

В салоне Fengguang 580 установили другие переднюю панель, изменились дефлекторы обдува и блок управления климатической системой. Экран мультимедиа-системы стал меньше и перебрался выше.

1 / 2 На фото: Dongfeng Fengguang 580 Sport 2 / 2 На фото: Dongfeng Fengguang 580 Sport

Отметим, на двери багажника кросса красуется шильдик Sport. Не исключено, что все обновки достанутся только этой модификации Fengguang 580, а стандартная модель будет выпускаться с прежним дизайном, ведь SUV стартовал на китайском рынке меньше года назад.

1 / 4 На фото: стандартный Dongfeng Fengguang 580. Кроссовер стартовал на рынке Китая летом 2016-го, модель доступна в пяти- и семиместной версиях 2 / 4 На фото: стандартный Dongfeng Fengguang 580. Кроссовер стартовал на рынке Китая летом 2016-го, модель доступна в пяти- и семиместной версиях 3 / 4 На фото: стандартный Dongfeng Fengguang 580. Кроссовер стартовал на рынке Китая летом 2016-го, модель доступна в пяти- и семиместной версиях 4 / 4 На фото: стандартный Dongfeng Fengguang 580. Кроссовер стартовал на рынке Китая летом 2016-го, модель доступна в пяти- и семиместной версиях

«Спортивный» Fengguang 580 будет доступен в семиместной версии. Кроссовер оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра мощностью 150 л.с., который работает в паре с вариатором. У обычного, дореформенного, «китайца» этот мотор может сочетаться еще и с «механикой». Кстати, для стандартного Fengguang 580 также предлагается 139-сильный «атмосферник» 1.8 с МКП. Привод у всех вариантов исполнения только передний.

Ожидается, что премьера Fengguang 580 Sport пройдет в рамках Шанхайского автосалона 19 апреля текущего года. Как сообщалось ранее, на мотор-шоу дебютирует еще одна новая модель Dongfeng – субкомпактный «паркетник» AX4.