Одной из главных премьер японской марки на выставке станет концептуальный кроссовер CR-V Custom. Вседорожник получил другую радиаторную решетку, а расположенная на ней декоративная плашка окрашена в черный. В том же цвете выполнены крыша, 19-дюймовые диски, рейлинги и большой спойлер. Корпуса наружных зеркал прототипа покрыли хромом. О силовой установке CR-V Custom в Honda не сообщили.

Также в Токио покажут концептуальные компактвэн Jade RS Custom, минивэн Step WGN Modulo X и родстер S660 Modulo X. Дизайн первой модели в компании пока не раскрыли, японцы лишь распространили ее тизер. Судя по картинке, «пятидверка» обзавелась черной глянцевой решеткой радиатора. У Step WGN Modulo X и S660 Modulo X – агрессивные обвесы. Кроме того, съемный верх «двухдверки» окрашен в темно-бордовый, еще эта модель получила красные тормозные суппорты и вертикальные светодиодные ДХО.

1 / 3 Тизер Honda Jade RS Custom Concept 2 / 3 На фото: Honda Step WGN Modulo X Concept 3 / 3 На фото: Honda S660 Modulo X Concept

Из серийных моделей на тюнинг-шоу будут представлены Jade RS, суперкар NSX, хот-хэтч Civic Type R, недавно обновленный кей-кар N-One в версии RS и «оспортивленный» компактвэн Freed Modulo X.

Напомним, выставка в Токио откроется в середине января следующего года. Ранее о своих премьерах рассказали другие японские марки. Так, Daihatsu продемонстрирует девять новинок, среди которых будет кросс-версия хэтчбека Boon. Компания Nissan покажет более десятка моделей, в том числе и особые модификации X-Trail, а Mitsubishi привезет на шоу две новые версии «паркетника» Eclipse Cross.