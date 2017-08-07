Премиум-бренд Genesis расширит линейку кроссоверов

Как сообщает портал Automotive News, бюро по патентам и товарным знакам США зарегистрировало название GV60, что говорит о том, что в линейке марки появится компактный кроссовер. В арсенале у Genesis в этом сегменте пока есть лишь концепт-кар GV80, который был показан общественности в рамках прошедшего в этом году автосалона в Нью-Йорке, но линейка кроссов будет расширена не только компактом GV60, но и среднеразмерной моделью GV70. Таким образом, в арсенале у молодой марки в будущем будет три кроссовера.
А вот со сроками пока всё сложно: модели GV70 и GV80 станут на конвейер приблизительно лишь через три года. Что касается компактного GV60, то о сроках его появления говорить ещё рано.
На данный момент линейка моделей Genesis состоит из седанов G90 и G80, в текущем году должен быть представлен спортивный седан G70.
К слову, руководство марки понимает, что для того, чтобы Genesis смог конкурировать с именитыми и признанными брендами, необходимо быстро расширить модельный ряд, о чём заявил её руководитель Манфред Фитцджеральд:
У нас всё ещё есть недостаток узнаваемости. На карте много белых пятен. Чтобы в вашем бренде забурлила жизнь, вы должны продемонстрировать его широту взглядов.
На данный момент в премиальном сегменте наблюдается «бум» на кроссоверы, и ясно одно: конструкторам Genesis нужно явно поторопиться.
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