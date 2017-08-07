Премиум-бренд Genesis расширит линейку кроссоверов

Принадлежащая компании Hyundai марка Genesis собирается в ближайшем будущем усилить свои позиции в сегменте кроссоверов, правда, произойдёт это не так быстро, как многим хотелось бы.

Как сообщает портал Automotive News, бюро по патентам и товарным знакам США зарегистрировало название GV60, что говорит о том, что в линейке марки появится компактный кроссовер. В арсенале у Genesis в этом сегменте пока есть лишь концепт-кар GV80, который был показан общественности в рамках прошедшего в этом году автосалона в Нью-Йорке, но линейка кроссов будет расширена не только компактом GV60, но и среднеразмерной моделью GV70. Таким образом, в арсенале у молодой марки в будущем будет три кроссовера.

1 / 2 На фото: Genesis GV80 Concept 2 / 2 На фото: Genesis GV80 Concept

А вот со сроками пока всё сложно: модели GV70 и GV80 станут на конвейер приблизительно лишь через три года. Что касается компактного GV60, то о сроках его появления говорить ещё рано.

На данный момент линейка моделей Genesis состоит из седанов G90 и G80, в текущем году должен быть представлен спортивный седан G70.

1 / 2 На фото: Genesis G80 2 / 2 На фото: Genesis G80

К слову, руководство марки понимает, что для того, чтобы Genesis смог конкурировать с именитыми и признанными брендами, необходимо быстро расширить модельный ряд, о чём заявил её руководитель Манфред Фитцджеральд:

У нас всё ещё есть недостаток узнаваемости. На карте много белых пятен. Чтобы в вашем бренде забурлила жизнь, вы должны продемонстрировать его широту взглядов.

На данный момент в премиальном сегменте наблюдается «бум» на кроссоверы, и ясно одно: конструкторам Genesis нужно явно поторопиться.

Ранее Колёса.ру сообщали, что премиальный суббренд производителя Hyundai стал доступен россиянам.