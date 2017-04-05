Крупнейших продавцов электронных полисов обязательного страхования автогражданской ответственности проверит Центральный банк. Причиной этому послужили массовые обращения клиентов СК. Как сообщает РБК, по итогам инспекции к игрокам рынка могут быть применены санкции, причём нарушителей ждут не только штрафы, но и, возможно, аннулирование лицензии.

«Проверяется ТОП-20 компаний по «автогражданке», смотрят на алгоритм работы e-ОСАГО», — рассказал один из собеседников издания. «Проверки начались в понедельник, похожи на контрольные закупки», — отметил спикер. Также сообщается, что глубина проверки зависит от количества жалоб на деятельность определённых компаний.

«Поскольку электронные продажи ОСАГО набирают ход (продано более 746 000 е-полисов за первый квартал 2017 года), Банк России целенаправленно проверит страховщиков по вопросам, связанным с осуществлением электронных продаж», — подтвердили представители пресс-службы Центробанка. В ходе инспекции планируется выявить факты и причины переадресации клиентов на сайты других СК.

Как рассказали в страховых компаниях, в основном специалисты мегарегулятора проверяют функциональность сайта страховщика, доступность пользователям сервиса по продаже электронных полисов ОСАГО, работу серверов, а также готовность программного обеспечения.

Напомним, ранее стало известно о том, что страховщики определились с наказанием за отказ в продаже е-полисов ОСАГО. Штрафы вводятся за отказ в оформлении электронного полиса на сайте того страховщика, к которому потенциальный страхователь обратился напрямую, а также за незаключение договора той СК, к которой клиент был перенаправлен. Каждый случай обойдётся страховщику в 20 000 рублей, но сумма за календарный месяц не может превысить 200 000 рублей.