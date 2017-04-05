Продавцов электронных полисов ОСАГО начал проверять Центробанк
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Продавцов электронных полисов ОСАГО начал проверять Центробанк

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Банк России начал масштабную проверку после многочисленных жалоб автовладельцев.

Крупнейших продавцов электронных полисов обязательного страхования автогражданской ответственности проверит Центральный банк. Причиной этому послужили массовые обращения клиентов СК. Как сообщает РБК, по итогам инспекции к игрокам рынка могут быть применены санкции, причём нарушителей ждут не только штрафы, но и, возможно, аннулирование лицензии.

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«Проверяется ТОП-20 компаний по «автогражданке», смотрят на алгоритм работы e-ОСАГО», — рассказал один из собеседников издания. «Проверки начались в понедельник, похожи на контрольные закупки», — отметил спикер. Также сообщается, что глубина проверки зависит от количества жалоб на деятельность определённых компаний.

«Поскольку электронные продажи ОСАГО набирают ход (продано более 746 000 е-полисов за первый квартал 2017 года), Банк России целенаправленно проверит страховщиков по вопросам, связанным с осуществлением электронных продаж», — подтвердили представители пресс-службы Центробанка. В ходе инспекции планируется выявить факты и причины переадресации клиентов на сайты других СК.

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Как рассказали в страховых компаниях, в основном специалисты мегарегулятора проверяют функциональность сайта страховщика, доступность пользователям сервиса по продаже электронных полисов ОСАГО, работу серверов, а также готовность программного обеспечения.

Напомним, ранее стало известно о том, что страховщики определились с наказанием за отказ в продаже е-полисов ОСАГО. Штрафы вводятся за отказ в оформлении электронного полиса на сайте того страховщика, к которому потенциальный страхователь обратился напрямую, а также за незаключение договора той СК, к которой клиент был перенаправлен. Каждый случай обойдётся страховщику в 20 000 рублей, но сумма за календарный месяц не может превысить 200 000 рублей.

 

Теги: В России , Страхование , автострахование , Е-полис , жалобы на страховщиков , осаго , проверка , страхование автомобиля , страховой полис , страховщики , страховые компании , Центробанк
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