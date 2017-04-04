Спрос на машины самого популярного в России бренда продолжает расти. Согласно отчёту компании «АВТОВАЗ», в общей сложности за три месяца 2017 года дилеры Lada продали 61 477 пассажирских и коммерческих автомобилей. Этот результат на 8% больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

1 / 4 На фото: Lada Vesta 2 / 4 На фото: Lada Vesta 3 / 4 На фото: Lada Vesta 4 / 4 На фото: интерьер Lada Vesta

В пресс-центре компании рассказали о том, что в течение прошлого месяца в России было продано 25 110 пассажирских и коммерческих автомобилей. А значит, спрос на автомобили Lada увеличился на 13% по сравнению с данными марта 2016 года.

Часть моделей могут похвалиться достижениями. Так, «паркетник» Lada Xray установил месячный рекорд продаж: в марте 2017 года клиенты купили 3 020 экземпляров. Этот результат на 900 единиц больше, чем в феврале, а также почти в два раза превышает показатели января текущего года. На сегодняшний день официальная цена ИксРея 2017 года выпуска составляет 599 900-798 900 рублей, с максимальной дополнительной выгодой он обойдётся в 509 900-708 900 рублей.

1 / 4 На фото: Lada Xray 2 / 4 На фото: Lada Xray 3 / 4 На фото: Lada Xray 4 / 4 На фото: интерьер Lada Xray

Положительную динамику продаж демонстрирует одна из самых популярных моделей в РФ – седан Lada Vesta. В течение прошлого месяца дилеры продукции российской марки реализовали 6 036 Вест, что на 935 машин больше по сравнению с продажами в феврале текущего года. Цена автомобиля 2017 производственного года по прайсу равна 545 900-735 900 рублей, по акции «четырёхдверку» сейчас можно купить за 515 900-705 900 рублей.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что по прогнозам АВТОВАЗа в 2017 году продажи Lada составят около 300 000 машин, об этом ранее сказал президент АВТОВАЗа Николя Мор. Напомним, по итогам прошлого года дилеры продукции бренда реализовали 266 296 автомобилей. То есть прирост спроса на машины марки в России в 2017 году может составить около 13%.