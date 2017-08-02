Продажи Volkswagen Tiguan выросли в четыре раза

Немецкий производитель отчитался о продажах на российском рынке в июле и за семь месяцев 2017 года.

В прошлом месяце Volkswagen реализовал в России 7 239 машин, нарастив продажи на 24% по сравнению с прошлым годом. В период с января по июль было продано 46 866 единиц, что на 19% больше чем в 2016 году.

Большой популярностью пользуются модели SUV. Так, объем продаж Volkswagen Tiguan увеличился в 4 раза – в июле клиентам было передано 2 134 кроссовера калужской сборки первого и второго поколения. С начала года новый Tiguan разошелся тиражом 10 900 единиц. Владельцами флагманского Touareg стали 403 россиянина – рост продаж составил 35%.

Лидером продаж марки по-прежнему остается Volkswagen Polo, выпускаемый на калужском предприятии. В июле седан обрел 4 014 владельцев.

«Продажи марка растут быстрее рынка, а драйверами продаж являются Tiguan – лидер большинства сравнительных тестов и Touareg, — прокомментировал глава российского отделения Volkswagen Пьер Бутен. — Мы рады отметить, что российские клиенты все чаще выбирают автомобили марки, в том числе в сегменте SUV. Клиенты отдают предпочтение моделям Volkswagen за их надежность, комфорт, ездовые качества и высокую топливную экономичность».

Кстати, сегодня были опубликованы первые фото компактного седана Volkswagen Virtus. Под таким названием в Южной Америке продается «четырехдверка» Polo. Там новое поколение модели будет представлено 1 сентября и вскоре после этого, как ожидается, дебютирует версия для нашего рынка.