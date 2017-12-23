Пятидверная Lada 4x4 поступила в продажу на немецком рынке

Про начало продаж модели Lada 4×4 Fünftürer на немецком рынке сообщила компания Lada Deutschland. В России этот внедорожник известен как ВАЗ-21310. Продажи пятидверной версии не начинались по причине отсутствия европейской сертификации, а сейчас производитель получил на модель упрощенное одобрение малой серии.

По стандарту European Community Small Series Type Approval (EC SSTA) одобрение подходит для автомобилей, объем продаж которых на территории Европейского союза не превышают тысячу единиц в год. Эта цифра также демонстрирует предполагаемый тираж внедорожника на европейском рынке.

Немецким покупателям модель доступна в обычной и версии Urban. Список оборудования внедорожника аналогичен российскому: ABS, усилитель руля, электрические стеклоподъемники передних дверей, электрорегулировки и обогрев внешних зеркал, обогрев передних кресел, а также 16-дюймовые литые колеса у варианта Urban.

Под капотом у обеих моделей установлен мотор объемом 1,7 литра с отдачей 83 л.с. и 129 Нм в сочетании с пятиступенчатой «механикой», полным приводом с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

Купить базовую Lada 4×4 Fünftürer в Германии можно за 12 990 евро (приблизительно 899 000 рублей по текущему курсу), тогда как Urban обойдется в 14 490 евро (около 1 003 000 рублей). В России автомобиль можно купить по цене 520 700 и 571 600 рублей, соответственно.

Кстати, недавно портал «Колеса.ру» сообщал, что Lada 4×4 является самой популярной моделью, экспортируемой из России за рубеж.