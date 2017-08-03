Рассекречен дизайн интерьера «горячего» хэтча Suzuki Swift Sport

Компания Suzuki распространила новые фотографии "заряженного" хэтча Suzuki Swift Sport новой генерации, премьера которого состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре.

На этот раз японская компания опубликовала изображения интерьера новинки и диффузора. Хэтч Swift Sport получил сдвоенную выхлопную систему с круглыми хромированными окончаниями, между которыми расположен трапециевидный световозвращатель.

Салон «пятидверки» выполнен в спортивном стиле — темная отделка с контрастными красными вставками на передней панели, дверных картах, панели приборов и сиденьях. Кожаное рулевое колесо с плоским дном помимо красной строчки получило глянцевые вставки в нижней части. Между «колодцами» приборной панели расположен небольшой монитор, на котором, помимо прочего, может отображаться давление наддува.

До сих пор нет официальной информации о технических характеристиках хэтча Suzuki Swift Sport. По предварительным данным, «пятидверка» получит форсированный турбодвигатель семейства Boosterjet объемом 1.4 литра. Под капотом кросса Suzuki Vitara S этот мотор выдает 140 лошадиных сил мощности.

Премьера нового поколения Suzuki Swift, напомним, состоялась в декабре прошлого года. Теперь эта модель доступна только в пятидверном исполнении. Первые фотографии «заряженной» версии Swift Sport были опубликованы две недели назад.

