Снимки пикапа SsangYong опубликовало издание Motorgraph. Предполагается, что автомобиль поймали во время съемок для рекламы. Судя по надписям на табличках, модель назвали Rexton Sports, внутризаводское обозначение – Q200.

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Пикап построен на базе внедорожника Rexton нового поколения (в Корее – G4 Rexton). В стиле «донора» выполнен и дизайн грузовика, при этом новинка получила круглые противотуманки вместо узких прямоугольных, другие задние фонари, а на радиаторной решетке появилась хромированная полоса. Салон такой же, как у внедорожника, разве что материалы отделки в нем используются более дешевые.

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По предварительным данным, пикап SsangYong Rexton Sports предложат в двух модификациях – стандартной и «растянутой». У первой длина равна примерно 5 м, у второй – около 5,4 м. Скорее всего, как и новый G4 Rexton, на корейском рынке пикап будет доступен с дизелем 2.2 мощностью 187 л.с. Трансмиссии – «механика» или мерседесовский «автомат», привод – задний или полный.

1 / 3 На фото: SsangYong G4 Rexton 2 / 3 На фото: SsangYong G4 Rexton 3 / 3 На фото: SsangYong G4 Rexton

Дата официальной премьеры Rexton Sports пока не названа. Не исключено, что модель дебютирует до конца текущего года.

Ранее компания SsangYong представила особую версию внедорожника G4 Rexton – Eurasia Edition.