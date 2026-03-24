Новинки ×

Суперкроссовер Mercedes-AMG: новые изображения

24.03.2026 4069 2 1
На прошлой неделе были опубликованы свежие фотографии прототипов нового кроссовера Mercedes-AMG, благодаря которым у нас есть возможность рассмотреть новые особенности его внешнего вида.

Спортивное подразделение Mercedes-AMG готовит сразу две новые модели, одной из которых станет суперседан GT 4-Door Coupe. Он будет представлять из себя серийную версию прошлогоднего концепта Mercedes-AMG GT XX, и ранее в этом месяце были опубликованы официальные фотографии салона новинки. Вторая модель — пока не имеющий подтверждённого имени суперкроссовер, интерьер которого наверняка во многом будет схож с седаном.

Тизеры нового суперседана Mercedes-AMG
Тизеры нового суперседана Mercedes-AMG
1 / 3
Тизеры нового суперседана Mercedes-AMG
Тизеры нового суперседана Mercedes-AMG
2 / 3
Тизеры нового суперседана Mercedes-AMG
Тизеры нового суперседана Mercedes-AMG
3 / 3

Внешне у них также немало общего: округлые формы боковин, выдвижные дверные ручки, как у большинства новых моделей Mercedes-Benz, сами двери без оконных рамок. Решётка радиатора фирменная с вертикальными перекладинами и, скорее всего, светодиодной подсветкой по периметру. Фары головного света расположены достаточно высоко, а габаритные ходовые огни выполнены в виде стилизованной трёхлучевой звезды, но при этом совершенно иначе, чем в других новинках бренда. Сзади у прототипов видны маленькие круглые фонари с трёхлучевыми звёздами внутри по одному с каждой стороны, наверняка под маскировкой спрятаны ещё несколько — можем предположить, что всего их будет шесть как у седана. Ниша номерного знака расположена сразу под крышкой багажника, а заднее окно, несмотря на достаточно сильный его наклон, будет укомплектовано стеклоочистителем.

Как и суперседан, грядущий кроссовер будет сделан на платформе AMG.EA и получит полностью электрическую силовую установку с тремя электромоторами (один мотор на передней оси, два на задней). В топовой версии эта установка будет развивать порядка 1000 кВт (1360 л.с.), а 800-вольтовая батарея поддерживает быструю зарядку на мощности до 850 кВт и позволит за 5 минут увеличить запас хода на 400 км по циклу WLTP. Кроме того, обе новинки получат имитацию переключения передач и звука мотора V8.

Премьера новинки ожидается уже в ближайшие месяцы. Напомним, пару недель назад состоялась премьера полностью нового минивэна Mercedes-Benz VLE.

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Mercedes-Benz Mercedes-AMG Mercedes-AMG GT
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
2 комментария
24.03.2026 20:20
Vasissualy Pupkinzon

Если бы не штерны (3-лучевые звёзды), то было бы непонятно - это новый Мазерати или Порше...

24.03.2026 20:36
VIK

Я не один тут вижу Астон Мартин?

Change privacy settings