Рассекречены характеристики моторов кроссовера Aston Martin DBX

Британский автопроизводитель Aston Martin активно разрабатывает свой первый кроссовер DBX, производство которого начнётся в 2019 году. Слухи о том, какой мотор (или моторы) получит новый кросс не утихают, и сегодня по этому поводу появилась новая информация.

Как сообщает немецкое издание Autobild, несмотря на то, что концепт кроссовера был оснащён электрическими двигателями, серийная модель всё-таки на первом этапе получит традиционные двигатели, разработанные специалистами Mercedes-AMG. Речь идёт о битурбированной «восьмёрке» объёмом в 4,0 литра с отдачей в 503 силы, а также о 5,2-литровом битурбированном V12 с отдачей в 600 лошадиных сил.

1 / 2 На фото: концепт Aston Martin DBX 2 / 2 На фото: концепт Aston Martin DBX

Тем не менее, Aston Martin не отказывается от идеи предложить покупателям гибридные и электрические модификации своего первого кроссовера, но произойдёт это позже. Разработает марка свои гибридные силовые установки или будет их покупать у Mercedes-AMG – на данный момент неизвестно.

Также коллеги опубликовали приблизительную стоимость кроссовера. Как и ожидалось, дешёвым он не будет, и его цена будет лежать в диапазоне от 194 000 до 259 000 долларов США (приблизительно 11 626 000-15 522 000 рублей в эквиваленте).

Ранее Колёса.ру сообщали, что Aston Martin готовится к дебюту нового Vantage.