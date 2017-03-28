Федеральный закон о приоритете натурального возмещения ущерба по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности подписал президент России Владимир Путин. Текст документа сегодня, 28 марта 2017 года, появился на официальном портале для размещения правовой информации.

Закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования. Напомним, ранее он был принят Советом Федерации и Госдумой РФ в трёх чтениях. Нормы вводятся на территории всей страны, однако будут действовать только в отношении новых договоров ОСАГО.

Согласно документу, страхователи смогут выбрать станцию техобслуживания самостоятельно, но лишь из перечня, предоставляемого страховой компанией. Для того, чтобы привлечь к ремонту иную организацию, клиенту понадобится заручиться согласием СК. Помимо этого вводится ряд требований к СТО: например, расстояние от места ДТП или жительства потерпевшего до станции не должно превышать 50 км. При ремонте можно использовать исключительно новые детали, кроме тех случаев, когда автовладелец соглашается на б/у запчасти.

Закон предполагает, что на ремонт по ОСАГО минимальная гарантия составит шесть месяцев, на кузовные работы и работы с применением лакокрасочных материалов – 12 месяцев. Завершить работы СТО обязана в течение тридцати дней. Напомним, в случае, если ЦБ будет получать жалобы от клиентов на некачественные работы определённого страховщика, то сможет на год ограничить его деятельность на рынке. За срыв сроков ремонта придётся выплатить неустойку в размере 0,5% от суммы возмещения за каждый день просрочки.

Норма предполагает, что денежная компенсация держателям новых полисов будет выплачиваться только в нескольких случаях: если после аварии специалист признает полное уничтожение автомобиля, если стоимость ремонта превысит максимальный лимит – 400 000 рублей, а также выплаты предусмотрены в случаях смерти потерпевшего, причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. Помимо этого денежное возмещение полагается инвалидам первой и второй групп.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что страховщиков ОСАГО оштрафовали на 225 500 000 рублей. Эта сумма «накопилась» за период с 2013 по 2016 годы. Самой распространённой жалобой российских автомобилистов на СК является навязывание дополнительных услуг при заключении договоров «автогражданки».