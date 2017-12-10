Рестайлинговая Alfa Romeo 4C получит масштабные технические обновления

В интервью британскому изданию Autocar босс Alfa Romeo и Maserati Роберто Федели заявил, что автомобильные ресурсы, как правило, любят или ненавидят 4C, и вместо того, чтобы «убить» эту модель, марка может поработать над ним и сделать таким, чтобы он соответствовал ожиданиям.
Итальянцы планируют не только поработать над внешностью, но и над технической составляющей. Автомобиль получит перенастроенную подвеску, новое рулевое управление, а также, возможно, мотор. Также известно, что Alfa Romeo решила отказаться от классической механической коробки передач, поскольку родственная марка Ferrari вложила в разработку «механики» для модели California 10 миллионов евро, и лишь два покупателя заказали такой тандем.
Презентация новинки состоится осенью следующего года, продажи начнутся в начале 2019 года.
Ранее портал Колёса.ру сообщал, что Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio стал рекордсменом Нюрбургринга.
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