Рестайлинговая Alfa Romeo 4C получит масштабные технические обновления

Итальянская марка Alfa Romeo на прошлой неделе заявила о том, что возвращается в Формулу-1. На фоне такого грандиозного решения, компания должна что-то решить со спорткаром 4C, который хоть и обладает интересными техническими характеристиками, но продаётся очень плохо. И как выяснилось, списывать со счетов эту модель руководство пока не намерено.

В интервью британскому изданию Autocar босс Alfa Romeo и Maserati Роберто Федели заявил, что автомобильные ресурсы, как правило, любят или ненавидят 4C, и вместо того, чтобы «убить» эту модель, марка может поработать над ним и сделать таким, чтобы он соответствовал ожиданиям.

1 / 2 На фото: Alfa Romeo 4C 2 / 2 На фото: Alfa Romeo 4C

Итальянцы планируют не только поработать над внешностью, но и над технической составляющей. Автомобиль получит перенастроенную подвеску, новое рулевое управление, а также, возможно, мотор. Также известно, что Alfa Romeo решила отказаться от классической механической коробки передач, поскольку родственная марка Ferrari вложила в разработку «механики» для модели California 10 миллионов евро, и лишь два покупателя заказали такой тандем.

Презентация новинки состоится осенью следующего года, продажи начнутся в начале 2019 года.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio стал рекордсменом Нюрбургринга.