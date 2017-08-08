Российский авторынок в июле показал прирост на 18,6%

Согласно отчёту Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и лёгких коммерческих машин в России в июле 2017 года составили 129 685 экземпляров. Этот результат на 18,6% (или на 20 293 единицы) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По подсчётам экспертов, в период с января по июль 2017 года на территории РФ было продано 848 214 автомобилей. Такой показатель говорит о приросте на 8,5% по отношению к объёму реализованных машин за январь-июль 2016-го (тогда клиенты купили 781 442 единицы).

«Рост российского рынка, выраженный двузначными числами, продолжается третий месяц подряд. Он не ослабел даже с наступлением пика сезона отпусков, — комментирует председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. — Кажется, наконец, проснулись покупатели из среднего класса, ободрённые оптимистичными экономическими прогнозами и оценившие пакет государственной поддержки продаж. Текущий тренд в продажах – отличная новость. Она питает надежду на то, что 2017 год станет поворотным годом для индустрии».

В десятке самых популярных марок июля 2017 года все показали прирост продаж. Рейтинг возглавляет Lada с результатом 26 502 машины, что говорит об увеличении показателя на 22% по отношению к АППГ. «Серебро» у Kia c 16 187 реализованными авто и приростом на 37%, а замыкает тройку лидеров прошлого месяца Hyundai, продавший 11 952 единицы («плюс» 11%).

Также в ТОП-10 вошли Renault (10 982, прирост – 20%), Toyota (7 986, прирост – 12%), Volkswagen (7 239, прирост – 24%), Nissan (5 717, прирост – 20%), Skoda (5 307, прирост – 14%), ГАЗ (4 790, прирост – 16%) и Ford (4 104, прирост – 24%).

На прошлой неделе портал «Колёса.ру» сообщал о том, что самый востребованный иностранный бренд в РФ, Kia, увеличил продажи в июле более чем на треть.