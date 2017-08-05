Российский рынок грузовиков вырос почти наполовину

В период с января по июнь в России было реализовано 31,5 тысячи новых грузовых автомобилей, что больше чем в прошлом году на 44,5%, информирует аналитическое агентство «Автостат». Объем продаж в июне составил 6,6 тысячи единиц – рост на 62,8%.

Наибольшей популярностью в нашей стране пользуются отечественные грузовики КАМАЗ, доля которого на рынке в первом полугодии составила 35%. За январь-июнь российский автогигант продал 11,2 тысячи машин, что превышает прошлогодний результат на 26,5%.

На втором месте расположился ГАЗ, которому удалось реализовать 3,5 тысячи единиц (+5%). Volvo сумел увеличить продажи в 4,1 раза и подняться на третью строчку – 2,1 тысячи грузовиков. На четвертом месте Scania – 1,9 тысячи штук (+156,3%) и Mercedes-Benz с аналогичным объемом 1,9 тысячи машин и ростом на 309,1%.

Самой популярной моделью на российском рынке является КАМАЗ 43118, которая за шесть месяцев текущего года разошлась в количестве 2,6 тысячи единиц (29,4%).

Сегмент легких коммерческих автомобилей на российском авторынке демонстрирует более скромные результаты, но тоже чувствует себя неплохо.