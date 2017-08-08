Россия стала вторым по величине рынком Nissan в Европе

Об этом стало известно из сегодняшнего отчета Nissan по продажам новых автомобилей в Европе в июле 2017-го.

Согласно официальным данным, самым крупным рынком Nissan в Европе традиционно остается Великобритания — там в июле продали 10 721 новый автомобиль. Второе место занимает Россия — 7 826 продаж, а третье Испания — реализовано 6 646 автомобилей. На четвертой и пятой строчках в рейтинге крупнейших для Nissan рынков расположились Германия (6 525) и Италия (5 604) соответственно.

1 / 4 Nissan Qashqai 2 / 4 Nissan Qashqai 3 / 4 Nissan Qashqai 4 / 4 Nissan Qashqai

Заслуженным бестселлером Nissan в Европе является кроссовер Qashqai — за месяц его купили 20 601 европеец. Второе место за компактным «паркетником» X-Trail — 7 058 продаж. Тройку лидеров замыкает мини-кроссовер Juke — продано 6 710 штук в июле. Также в Европе популярны компактные модели Micra (6 247 продаж) и Pulsar (1 956).

1 / 3 Nissan X-Trail 2 / 3 Nissan X-Trail 3 / 3 Nissan X-Trail

Всего за июль месяц Nissan передал клиентам 58 197 новых автомобилей марок Nissan и Datsun, что на 2 424 штуки больше, чем в этом же месяце прошлого года. Доля японской компании на европейском рынке при этом не изменилась и составляет 3.7%.

1 / 3 Nissan Juke 2 / 3 Nissan Juke 3 / 3 Nissan Juke

В июле, кстати, россияне также купили 1 950 автомобилей принадлежащей Nissan марки Datsun.

Тем временем в России обновился рейтинг самых популярных автомобилей. В лидерах, как и ранее, остается известная тройка конкурирующих «бюджеток».

