Россияне активно жалуются на ОСАГО

Девять из десяти направленных в Центробанк жалоб на страховые компании по итогам первого квартала 2017-го года касались полисов ОСАГО.

Всего за первые три месяца этого года в Банк России направили 29 400 жалоб и обращений в отношении некредитных финансовых организаций и участников корпоративных отношений, сообщила пресс-служба Центробанка. 81% жалоб пришелся на работу страховых компаний.

Абсолютное большинство число жалоб на страховые компании — девять из десяти — связаны с ОСАГО. В половине случаев потребители недовольны неправильным применением скидок за безаварийную езду — так называемого коэффициента «бонус-малус». Треть из потребителей жаловались на оформление электронного полиса е-ОСАГО.

Напомним, регулятором рынка ОСАГО в России является Центробанк. Отправить жалобу, предложение, благодарность или задать вопрос можно на специальной странице на сайте Банка России. В настоящий момент Центробанк уже инициировал проверку по е-ОСАГО на фоне жалоб от потребителей, однако о результатах не сообщается.

На днях портал «Колёса.ру» писал о том, что справочники ремонта в ОСАГО остались без изменений. Ранее также стало известно, что ОСАГО подорожает для 10 600 000 человек.

