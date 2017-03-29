В настоящее время Geely Emgrand GT представлен только в восьми городах РФ. По словам главы марки в России Игоря Овсянникова, первые три машины уже переданы клиентам, две из них — в максимальной комплектации Flagship, за которую просят не менее 1 739 000 рублей.

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«Мы прекрасно понимаем, что многие покупатели пока не совсем готовы платить за наши автомобили более 600-900 тысяч, как раньше. Кроме того, это совершенно новый автомобиль марки на рынке и нужно время, чтобы о нём просто все узнали, — рассказал в беседе с «Колёса.ру» Игорь Геннадьевич. — С точки зрения сегодняшнего объёма продаж модели Emgrand GT, ситуация напоминает историю пятилетней давности, когда наши коллеги из Кореи заходили в новый сегмент и демонстрировали схожие показатели. Мы не видим в этом ничего необычного, считаем, что мы на правильном пути и первый китайский автомобиль, а именно Emgrand GT, займёт свое место в сегменте «бизнес-класса» в будущем».

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Напомним, продажи Geely Emgrand GT стартовали в России в начале февраля. Автомобиль предложен в трёх комплектациях, цена на базовую начинается от 1 389 000 рублей.

Для седана доступен «атмосферник» объёмом 2.4 литра мощностью 148 л.с. и 163-сильная турбированная «четвёрка» объёмом 1.8 литра. Оба агрегатируются с шестидиапазонной автоматической коробкой передач.

Напомним, ранее «Колёса.ру» сообщал, что в июле Geely планирует начать производство кроссовера Atlas для России на строящихся мощностях «Белджи». Соседом по конвейеру станет обновлённый Emgrand X7, который доберётся до дилеров в сентябре.

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