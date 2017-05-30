Специалисты Росстандарта проверят законность применения в столице мобильных комплексов «Паркрайт», которые используются для фиксации нарушений правил парковки. Эти приборы недавно прошли модернизацию. Такие комплексы установлены на автомобилях (310 экземпляров) и автобусах ЦОДД (114 шт.). В других городах насчитывается ещё порядка 700 единиц.

У камер была выявлена проблема: они определяют место нарушения по спутниковым координатам, но из-за плотной застройки сигнал проходит не всегда, нередко координаты указываются с ошибками, в итоге водителям приходят некорректные штрафы. Как сообщает «Коммерсант», тогда «Паркрайты» начали подключать к компьютерному блоку автомобилей, так система точнее понимает, где находится ТС.

Эксперт по комплексам фиксации нарушений Григорий Шухман рассказал о том, что «Паркрайт» в 2013 году прошёл все необходимые проверки, как прибор, использующий для работы GPS/ГЛОНАСС. При этом документацией не предусмотрено его подключение к автомобилю, поэтому он считает, что необходимо приостановить эксплуатацию комплексов и провести их проверку.

В связи с этим Росстандарт до конца июня текущего года намеревается провести внеплановую выездную проверку ЦОДД. Уже было запрошено соответствующее согласование в прокуратуре Москвы, по информации издания, оно на настоящий момент получено.

Модернизация «минимизирует возможность привлечения к ответственности невиновных, а также позволяет снизить ошибки геопозиционирования в два с половиной раза по линии платной парковки и в четыре раза по линии парковки под запрещающими знаками», комментируют в ЦОДД.

В прошлом году портал «Колёса.ру» сообщал о том, что в крупных российских городах могут появиться аналоги ЦОДД. С инициативой по созданию единых центров организации дорожного движения в городах с населением более 250 000 человек выступил заместитель руководителя столичного центра Александр Поляков.