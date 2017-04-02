Традиционно все модели Сеата имеют отсылку к географическому объекту Испании, a Форментера — это остров в восточной части Майорки. Новый Seat Formentor могут представить в середине следующего года.

Уже известно, что кроссовер будет создан на модульной платформе MQB A2, которая лежит в основе нового поколения Volkswagen Tiguan и Skoda Kodiaq. Глава компании Лука де Мео сказал, что Formentor — «модель, разработанная в Барселоне и сделанная в Германии». Действительно, SUV встанет на конвейер завода концерна VAG в Вольфсбурге.

Моторная гамма «просматривается» пока смутно — это бензиновые и дизельные «четвёрки». Formentor будет доступен в версиях 4х2 и 4х4, с «механикой» и автоматической коробкой. По словам де Мео, рассматривается вариант создания «заряженной» модификации Cupra.

Напомним, новая модель была анонсирована в рамках отчётной пресс-конференции Seat, прошедшей в конце марта. Кроссовер появится в продаже до конца 2018 года. Конкуренцию испанскому SUV составят уже упомянутые «соплатформенники», Kia Sorento, Nissan X-Trail, Hyundai Santa Fe и так далее.