Крупнейший отечественный автопроизводитель продолжает подготовку к серийному выпуску Lada Vesta Sport. Фотографии прототипа спорт-седана оказались в распоряжении паблика RCI News в социальной сети ВКонтакте. Снимками, которые были сделаны на стоянке одного из официальных дилеров российского бренда, поделился один из читателей.

Стоит отметить, что на опубликованных фотографиях представлен автомобиль для дорожных испытаний (обкатки двигателя и шасси). Сообщается, что тестовый экземпляр проходит доводочные испытания и ездит без камуфляжной плёнки. От обычной «четырёхдверки» спортивный вариант отличается оригинальными литыми дисками размером 17 дюймов, разболтовкой под пять отверстий, задними дисковыми тормозами и шинами Continental. У прототипа крыша чёрного цвета, а также наклейки на боковинах кузова, подчёркивающие фирменные выштамповки.

Ожидается, что серийная версия спорт-седана получит спортивный обвес: она будет соответствовать концепту, который был представлен на Международном Московском автосалоне в августе 2016 года. Отличия Lada Vesta Sport также заключаются в колёсах увеличенного диаметра на иных легкосплавных дисках, других бамперах, аэродинамических накладках на пороги, спойлере на крышке багажника, а также в чёрного цвета крыше и боковых зеркалах.

Автомобиль оснастят усиленными тормозами, новыми пружинами и амортизаторами, подвеской со спортивными настройками, оригинальным аэродинамическим обвесом, модернизированной коробкой передач. У Vesta Sport будут иные распредвалы и уменьшенный клиренс. Интерьер отличается благодаря новым сидениям с улучшенной боковой поддержкой, яркой прострочкой и нашивками с названием модели.

1 / 2 На фото: концепт Lada Vesta Sport 2 / 2 На фото: концепт Lada Vesta Sport

«Заряженный» седан Lada Vesta должен быть запущен в серию в феврале 2018 года. Купить новинку предположительно можно будет через несколько месяцев, в апреле следующего года. В моторную гамму войдут ВАЗ-21179 объёмом 1,8 литра мощностью 149 л.с. (его возможно форсируют до 180 л.с.), а также 140-сильный двигатель от Lada Kalina NFR объёмом 1,6 литра.