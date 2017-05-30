На центральной части России вчера, 29 мая, прошёл ураган. Он не только повредил множество транспортных средств, нанёс урон зданиям и деревьям, но и лишил жизни более десятка человек; свыше сотни пострадавших оказались в больницах. О предварительных данных по ущербу отчитались представители Министерства чрезвычайных ситуаций.

«Были повалены более 6 500 деревьев, повреждены кровли более 180 многоэтажных и частных жилых домов и административных зданий, одного роддома, получили повреждения более 1 900 единиц личного автотранспорта и один пассажирский автобус, произошла задержка в движении более 130 пассажирских поездов пригородного сообщения, 23 пассажирских поездов дальнего следования, были отменены четыре аэроэкспресса Внуковского направления, на наземном участке Московского метрополитена были задержаны пять составов», — цитирует ТАСС сообщение МЧС.

Ураган лишил электричества 300 населённых пунктов (в общей сложности порядка 16 500 жилых домов с населением более 44 000 человек) и свыше 1 400 дачных домов. «Всего за медицинской помощью обратились 168 человек, в 15 больниц были доставлены 146 пациентов», — комментирует руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Согласно его словам в больницах остаются 108 пострадавших, в том числе 22 ребёнка. Пострадавшие получили ушибы, ссадины, переломы, а также черепно-мозговые травмы и травмы позвоночника. Жертвами прошедшего урагана в столице и Подмосковье стали 14 человек.

Ранее стало известно о том, что Москва опустилась в рейтинге городов с самыми загруженными дорогами. Не так давно столица занимала первую строчку мирового ТОПа, однако на момент начала текущего месяца она оказалась на 13 позиции.