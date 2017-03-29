Представители РСА рассказали о том, что страховые компании готовы к приоритету ремонта над денежными выплатами по договорам «автогражданки».

О том, что страховщики не ожидают сложностей в связи с принятием нормы о приоритете натуральной формы возмещения ущерба по ОСАГО, сообщает агентство «Москва», ссылаясь на слова президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса.

«Год они к этому готовятся. Я знаю, что у брендовых компаний есть свои дилеры. Я не думаю, что будут проблемы, – комментирует глава Союза. – Проблемы, которые возникают в далеких регионах, где СТО находятся за 70 или 200 километров [от места ДТП или жительства клиента страховой компании – примечание редакции], там деньгами будут платить. Никаких проблем».

Напомним, вчера, 28 марта 2017 года, президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий приоритет ремонта над денежными выплатами в ОСАГО. Согласно этой норме, возмещение деньгами предусмотрено в исключительных случаях, таких как «полное уничтожение» автомобиля, превышение стоимости работ максимального лимита (400 000 рублей), смерть, причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, также такой вариант предусмотрен для инвалидов первой и второй групп.

Новые требования будут предъявляться как к страховщикам, так и к станциям техобслуживания. Например, работы должны быть завершены в течение 30 дней. За срыв сроков ремонта компании придётся выплатить неустойку в размере 0,5% от суммы возмещения за каждый день просрочки. Помимо этого в случае, если ЦБ будет получать жалобы от клиентов на некачественные работы определённой СК, то сможет на год ограничить её деятельность на рынке.