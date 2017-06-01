Стороны достигли договорённости о сотрудничестве в реализации новых концессионных проектов в ходе XXI Петербургского международного экономического форума.

Глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт и председатель правления ICA Construction (IC ICTAS – ASTALDI) Фырат Чечен договорились о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционных проектов дорожного строительства. Планы в ходе ПМЭФ-2017 были утверждены меморандумом о взаимодействии сторон по принципу государственно-частного партнёрства.

ICA Construction ранее уже участвовала в реализации нескольких дорожных проектов, в их числе Центральный участок Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге. Помимо этого компания занимается работами в рамках седьмого и восьмого этапов строительства скоростной магистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург».

Сейчас турецко-итальянские инвесторы интересуются региональными дорожными ГЧП-проектами, подготовленными по методике Росавтодора. Как пояснили в пресс-службе ведомства, их особенность – схема трёхстороннего финансирования: средствами федерального дорожного фонда, бюджета региона и вложений частного сектора (не менее 15%).

«Каждый рубль, вложенный государством в рамках ГЧП в инфраструктуру, часто притягивает за собой больше 1,5 рубля частных инвестиций», — комментирует Роман Старовойт.

В числе перспективных проектов: строительство моста через реку Обь в Новосибирске; новая автомобильная дорога от трассы М-7 «Волга» в районе города Мамадыш с мостом через реку Кама с обходом городов Нижнекамск и Набережные Челны; участок проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский и г.о. Самара; окружная автомобильная дорога на участке от трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск до автомобильной дороги «Тюмень – Боровский – Богандинский».

В середине прошлого месяца портал «Колёса.ру» сообщал о том, что Автодор, Газпром и компании из КНР будут развивать трассу «Европа-Западный Китай». Стороны уже подписали соответствующий меморандум.