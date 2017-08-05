Суперкар Audi R8 получил прибавку к мощности

Суперкар оснащается V-образным 10-цилиндровым двигателем объемом 5,2 литра, мощность которого в стоковой версии составляет 540 л.с. В такой конфигурации автомобиль разгоняется с нуля до первой «сотни» за 3,5 секунды.
После доработок специалистами ABT, мощность движка увеличивается на 70 л.с. и составляет 610 л.с. Кроме того, в ателье предлагают повысить производительность спорткара не только за счет мощности, но и с помощью установки регулируемых по высоте пружин подвески и спортивных стабилизаторов ABT.
Придать автомобилю более привлекательный вид можно с помощью комплектов эксклюзивных кованых колес – 19-дюйм ER-F или 20-дюймовых GR. В каталоге ABT Sportsline также имеется два разных кузовных обвеса для R8 Coupe – Street и Race, тогда как выпускная система из нержавеющей стали позволяет увеличить мощность еще на 20 л.с.
Ранее специалисты ателье ABT Sportsline подготовили еще более «злую» версию компактного родстера Audi TT RS.
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