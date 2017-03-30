Автодилеры Санкт-Петербурга в течение января-февраля 2017 года в общей сложности реализовали 15 482 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля, что соответствует спаду на 1%. При этом в течение прошлого месяца рынок сократился на 2% было продано 8 909 единиц.

ТОП-15 самых популярных брендов на авторынке Санкт-Петербурга в феврале Место Марка Продажи в феврале 2017 года, шт. Продажи в феврале 2016 года, шт. Разница, % 1 Renault 959 886 + 8 2 Lada 943 760 + 24 3 Kia 867 829 + 5 4 Hyundai 842 1 012 — 17 5 Volkswagen 643 571 + 13 6 Ford 548 613 — 11 7 Skoda 540 517 + 4 8 Toyota 456 470 — 3 9 Mercedes-Benz 348 462 — 25 10 Nissan 348 435 — 20 11 BMW 277 395 — 30 12 Mitsubishi 274 269 + 2 13 GAZ LCV 198 148 + 34 14 Land Rover 185 155 + 19 15 Mazda 152 131 + 16

«Hyundai можно признать главным неудачником февраля, хотя именно на этот месяц пришелся дебют новой версии модели Solaris, — комментирует генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. — В целом, начало года показало, что рынок пока не может оттолкнуться от дна, которого он достиг в прошлом году, и выйти на положительные показатели. Рост может быть обеспечен новыми бестселлерами, но, как показывает опыт Hyundai, при выводе на рынок таких моделей можно одновременно столкнуться и с их дефицитом».

Отметим, доля Санкт-Петербурга в общероссийском объёме продаж новых автомобилей в январе-феврале текущего года составила 8,4%, тогда как за первые два месяца 2016-го она была равна 8,1%. Всего в РФ за указанный период было куплено 184 574 машины, что соответствует спаду на 4,5% по отношению к АППГ.

В начале недели портал «Колёса.ру» сообщал о том, что в общей сложности за первые два месяца 2017 года с конвейеров петербургских заводов Hyundai, Nissan и Toyota сошло 50 400 легковых автомобилей, то есть автопром Северной столицы продемонстрировал прирост на 49% (по отношению к показателям января-февраля 2017 года).