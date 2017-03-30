Автодилеры Санкт-Петербурга в течение января-февраля 2017 года в общей сложности реализовали 15 482 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля, что соответствует спаду на 1%. При этом в течение прошлого месяца рынок сократился на 2% было продано 8 909 единиц.
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ТОП-15 самых популярных брендов на авторынке Санкт-Петербурга в феврале
|Место
|Марка
|Продажи в феврале 2017 года, шт.
|Продажи в феврале 2016 года, шт.
|Разница, %
|1
|Renault
|959
|886
|+ 8
|2
|Lada
|943
|760
|+ 24
|3
|Kia
|867
|829
|+ 5
|4
|Hyundai
|842
|1 012
|— 17
|5
|Volkswagen
|643
|571
|+ 13
|6
|Ford
|548
|613
|— 11
|7
|Skoda
|540
|517
|+ 4
|8
|Toyota
|456
|470
|— 3
|9
|Mercedes-Benz
|348
|462
|— 25
|10
|Nissan
|348
|435
|— 20
|11
|BMW
|277
|395
|— 30
|12
|Mitsubishi
|274
|269
|+ 2
|13
|GAZ LCV
|198
|148
|+ 34
|14
|Land Rover
|185
|155
|+ 19
|15
|Mazda
|152
|131
|+ 16
«Hyundai можно признать главным неудачником февраля, хотя именно на этот месяц пришелся дебют новой версии модели Solaris, — комментирует генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. — В целом, начало года показало, что рынок пока не может оттолкнуться от дна, которого он достиг в прошлом году, и выйти на положительные показатели. Рост может быть обеспечен новыми бестселлерами, но, как показывает опыт Hyundai, при выводе на рынок таких моделей можно одновременно столкнуться и с их дефицитом».
Отметим, доля Санкт-Петербурга в общероссийском объёме продаж новых автомобилей в январе-феврале текущего года составила 8,4%, тогда как за первые два месяца 2016-го она была равна 8,1%. Всего в РФ за указанный период было куплено 184 574 машины, что соответствует спаду на 4,5% по отношению к АППГ.
В начале недели портал «Колёса.ру» сообщал о том, что в общей сложности за первые два месяца 2017 года с конвейеров петербургских заводов Hyundai, Nissan и Toyota сошло 50 400 легковых автомобилей, то есть автопром Северной столицы продемонстрировал прирост на 49% (по отношению к показателям января-февраля 2017 года).
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