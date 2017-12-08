По данным Ассоциации европейского бизнеса, в минувшем месяце «кореец» Рио разошелся по стране тиражом в 8 180 экземпляров, что на 3% меньше, чем годом ранее. Вторую строчку в ноябрьском ТОП-25 заняла Lada Vesta (8 066 штук, +42%). Гранте, которая прежде была самой популярной моделью отечественной марки, в ноябре в общем рейтинге досталось третье место (7 474 единицы, -12%). Четвертая строчка – у Hyundai Creta (5 758 штук, +20%), а замыкает пятерку лидеров Hyundai Solaris (5 299 штук, -36%).
ТОП-25 самых продаваемых моделей в России в ноябре 2017 года
|Место
|Модель
|Продажи в ноябре 2017 года (шт.)
|Продажи в ноябре 2016 года (шт.)
|Разница (шт.)
|1
|Kia Rio
|8 180
|8 408
|-228
|2
|Lada Vesta
|8 066
|5 661
|+2 405
|3
|Lada Granta
|7 474
|8 516
|-1 042
|4
|Hyundai Creta
|5 758
|4 814
|+944
|5
|Hyundai Solaris
|5 299
|8 259
|-2 960
|6
|Volkswagen Polo
|4 906
|4 408
|+498
|7
|Renault Duster
|4 322
|3 569
|+753
|8
|Lada Largus
|4 276
|3 119
|+1 157
|9
|Renault Sandero
|3 054
|2 806
|+248
|10
|Renault Logan
|2 995
|2 862
|+133
Отметим, по итогам января-ноября 2017-го Lada Vesta все же значительно отстает от Lada Granta: объем продаж первой модели за указанный период составляет 69 336 единиц, у Гранты – 83 384 штуки. А лидирует в рейтинге бестселлеров по итогам января-ноября Kia Rio (90 491 экземпляр).
Что же касается ноябрьского рейтинга, то подавляющее большинство моделей в нем нарастили продажи по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Кроме вышеназванных Rio, Granta и Solaris, в «минус» ушел лишь кроссовер Kia Sportage — в минувшем месяце было продано 2 065 таких автомобилей, что на 176 единиц меньше, чем годом ранее.
|Место
|Модель
|Продажи в ноябре 2017 года (шт.)
|Продажи в ноябре 2016 года (шт.)
|Разница (шт.)
|11
|Renault Kaptur
|2 910
|2 327
|+583
|12
|Toyota RAV4
|2 828
|2 216
|+612
|13
|Lada 4×4
|2 776
|2 044
|+732
|14
|Volkswagen Tiguan
|2 740
|1 167
|+1 573
|15
|Skoda Rapid
|2 732
|2 184
|+548
|16
|Chevrolet Niva
|2 696
|2 664
|+32
|17
|Lada Xray
|2 523
|2 175
|+348
|18
|Nissan Qashqai
|2 071
|1 988
|+83
|19
|Kia Sportage
|2 065
|2 241
|-176
|20
|Skoda Octavia
|1 913
|1 790
|+123
|21
|Toyota Camry
|1 894
|1 852
|+42
|22
|Datsun on-DO
|1 860
|1 468
|+392
|23
|Nissan X-Trail
|1 829
|1 508
|+321
|24
|Mazda CX-5
|1 812
|1 356
|+456
|25
|Ford Focus
|1 776
|1 330
|+446
Как сообщалось ранее, весь российский авторынок в ноябре 2017 года вырос на 15% — в нашей стране было реализовано 152 259 новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
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