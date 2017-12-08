По данным Ассоциации европейского бизнеса, в минувшем месяце «кореец» Рио разошелся по стране тиражом в 8 180 экземпляров, что на 3% меньше, чем годом ранее. Вторую строчку в ноябрьском ТОП-25 заняла Lada Vesta (8 066 штук, +42%). Гранте, которая прежде была самой популярной моделью отечественной марки, в ноябре в общем рейтинге досталось третье место (7 474 единицы, -12%). Четвертая строчка – у Hyundai Creta (5 758 штук, +20%), а замыкает пятерку лидеров Hyundai Solaris (5 299 штук, -36%).

ТОП-25 самых продаваемых моделей в России в ноябре 2017 года

Место Модель Продажи в ноябре 2017 года (шт.) Продажи в ноябре 2016 года (шт.) Разница (шт.) 1 Kia Rio 8 180 8 408 -228 2 Lada Vesta 8 066 5 661 +2 405 3 Lada Granta 7 474 8 516 -1 042 4 Hyundai Creta 5 758 4 814 +944 5 Hyundai Solaris 5 299 8 259 -2 960 6 Volkswagen Polo 4 906 4 408 +498 7 Renault Duster 4 322 3 569 +753 8 Lada Largus 4 276 3 119 +1 157 9 Renault Sandero 3 054 2 806 +248 10 Renault Logan 2 995 2 862 +133

Отметим, по итогам января-ноября 2017-го Lada Vesta все же значительно отстает от Lada Granta: объем продаж первой модели за указанный период составляет 69 336 единиц, у Гранты – 83 384 штуки. А лидирует в рейтинге бестселлеров по итогам января-ноября Kia Rio (90 491 экземпляр).

Что же касается ноябрьского рейтинга, то подавляющее большинство моделей в нем нарастили продажи по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Кроме вышеназванных Rio, Granta и Solaris, в «минус» ушел лишь кроссовер Kia Sportage — в минувшем месяце было продано 2 065 таких автомобилей, что на 176 единиц меньше, чем годом ранее.

Место Модель Продажи в ноябре 2017 года (шт.) Продажи в ноябре 2016 года (шт.) Разница (шт.) 11 Renault Kaptur 2 910 2 327 +583 12 Toyota RAV4 2 828 2 216 +612 13 Lada 4×4 2 776 2 044 +732 14 Volkswagen Tiguan 2 740 1 167 +1 573 15 Skoda Rapid 2 732 2 184 +548 16 Chevrolet Niva 2 696 2 664 +32 17 Lada Xray 2 523 2 175 +348 18 Nissan Qashqai 2 071 1 988 +83 19 Kia Sportage 2 065 2 241 -176 20 Skoda Octavia 1 913 1 790 +123 21 Toyota Camry 1 894 1 852 +42 22 Datsun on-DO 1 860 1 468 +392 23 Nissan X-Trail 1 829 1 508 +321 24 Mazda CX-5 1 812 1 356 +456 25 Ford Focus 1 776 1 330 +446

1 / 2 На фото: Lada Vesta 2 / 2 На фото: Lada Granta

Как сообщалось ранее, весь российский авторынок в ноябре 2017 года вырос на 15% — в нашей стране было реализовано 152 259 новых легковых и легких коммерческих автомобилей.