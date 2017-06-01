Toyota рассказала о новых спецпредложениях в честь 15-летия марки на рынке

В российском офисе Toyota рассказали о снижении цен на ключевые модели бренда, а также об уменьшении ставки по автокредиту.

В честь 15-летия работы Toyota на российском рынке компания объявила о новых специальных предложениях для клиентов. Согласно информации пресс-службы ООО «Тойота Мотор», с 1 по 30 июня 2017 года для желающих купить Toyota Camry, RAV4 и Corolla действуют сниженные цены.

Доступнее стал бизнес-седан Toyota Camry, причём во всех комплектациях. Максимальная цена перепродажи модели в версии «Стандарт» сейчас начинается с 1 329 000 рублей. Кроссовер RAV4 теперь стоит минимум 1 415 000 рублей (стоимость комплектации «Стандарт»). Ценник самого популярного в мире седана – Corolla – стартует с отметки в 933 000 рублей (за версию «Классик»).

Помимо этого в «Тойота Мотор» предлагают воспользоваться специальным кредитным предложением «Госпрограмма», оно реализуется совместно с АО «Тойота Банк». Благодаря ему клиент может приобрести Toyota Camry и RAV4 в кредит с низкой процентной ставкой (9,2% годовых) и первоначальным взносом в размере от 20% стоимости автомобиля. В пресс-службе подчеркнули, что сниженная кредитная ставка предлагается при покупке любой из комплектаций указанных моделей бренда.

Также продолжает действовать программа Trade-in, но теперь размер скидки не зависит от бренда автомобиля, сдаваемого клиентом на обмен. Дополнительная выгода составит 150 000 рублей для покупателей бизнес-седана Camry c двигателем объёмом 2,5 или 3,5 литра. Акционная цена модели стартует с отметки 1 299 000 рублей. Столько же скинут тем, кто придёт к официальному дилеру за RAV4 2017 производственного года (в любой комплектации). Минимальная стоимость в рамках программы составляет 1 265 000 рублей.

При покупке внедорожника Toyota Land Cruiser Prado с помощью Trade-in также можно сэкономить 150 000 рублей, а для клиентов, пришедших за Land Cruiser 200, скидка составит 200 000 рублей. Предложение действительно для всех комплектаций моделей. Для покупателей Corolla выгода равна 50 000 рублей.

Ранее о спецпредложениях июня объявил Lexus: бизнес-седан и автомобили сегмента SUV премиальной марки до конца месяца продаются со скидками.