Три покупателя нового Hyundai Solaris выиграли 300 000 рублей

Конкурс проводился с 20-го апреля по 9-е июня этого года. Каждый, кто купил новый Solaris в указанный период, имел шанс вернуть 300 000 рублей. Для участия в конкурсе нужно было при покупке Solaris получить специальную карточку с уникальным кодом, зарегистрироваться на сайте конкурса и оставить в Интернете подробный отзыв о Solaris.

1 / 4 Новый Hyundai Solaris 2 / 4 Новый Hyundai Solaris 3 / 4 Новый Hyundai Solaris 4 / 4 Новый Hyundai Solaris

В конкурсе приняли участие 1800 человек, которые оставили более 1 300 отзывов. Жюри конкурса оценивало оригинальность отзывов и полноту раскрытия темы. Победителями стали: Андрей Трубинов (Пермский край, г. Чусовой), Марат Галлямов (Челябинская область, г. Златоуст), Максим Деревянкин (Пензенская область, Бессоновский район, село Грабово). Каждый из них получит 300 000 рублей от «Хендэ Мотор СНГ».

1 / 3 Интерьер нового Hyundai Solaris 2 / 3 Интерьер нового Hyundai Solaris 3 / 3 Интерьер нового Hyundai Solaris

Всех остальных участников наградят утешительными призами в виде 1000 баллов в программе привилегий «Мир Хёндэ». Их можно потратить на скидочные сертификаты и ценные призы.

В продажу на российский рынок, напомним, новый Hyundai Solaris поступил в феврале этого года. Совсем недавно, кстати, Солярис прошел краш-тест с живым человеком за рулем.

