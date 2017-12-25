Для нужд коммунальных предприятий Ульяновской области правительство региона планирует закупить до 150 новых автомобилей УАЗ Профи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова губернатора Сергея Морозова. Напомним, официальные продажи УАЗ Профи в России стартовали в середине октября 2017 года.

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«Мы планируем приобрести его [УАЗ Профи – примечание редакции] для наших коммунальных предприятий. Мы традиционно рассматриваем [количество] по таким автомобилям <…> в пределах 100 – 150», — сказал губернатор Ульяновской области в кулуарах съезда партии «Единая Россия», который прошёл в Москве.

Сергей Морозов отметил, что заказ на автомобили для нужд коммунальных предприятий региона будет сделан в 2018 году. Помимо этого он рассказал также о том, что на следующей неделе новая модель производства ульяновского автозавода будет показана представителям бизнес-сообщества области.

Руководство компании УАЗ ранее заявляло о том, что в текущем году предполагается реализовать порядка 2 000 автомобилей Профи. Их серийный выпуск был налажен в сентябре 2017-го. Автопроизводитель предполагает за счёт новой модели увеличить поставки машин на белорусский рынок на 40-60%, сейчас соседнее государство ежегодно закупает примерно 10 000 единиц.

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