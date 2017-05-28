В Сети появилось фото, которое, как утверждает источник, было сделано в Казахстане. Напомним, что в этой республике налажено производство большей части модельного ряда Lada.

Фото было опубликовано группой RCI News в соцсети «ВКонтакте». На снимке запечатлён такой же универсал, что не раз попадался на улицах Тольятти, а также в Германии. С большой уверенностью можно сказать, что Lada Vesta SW и его кросс-версия будут выпускаться на мощностях казахстанского предприятия «Азия Авто», с конвейера которого уже сходят Лады практически всех моделей.

Главной производственной площадкой для универсала Весты в России станет «Лада Ижевск», на которой могут приступить к серийному выпуску модели уже через месяц, в конце июня. Продажи новинки должны стартовать во второй половине 2017 года, ориентировочно в сентябре.

Как ранее заявлял президент АВТОВАЗа Николя Мор, цена на универсал, судя по всему речь шла о кроссовой модификации, составит чуть больше 800 000 рублей.

1 / 4 На фото: Lada Vesta SW Cross Concept 2 / 4 На фото: Lada Vesta SW Cross Concept 3 / 4 На фото: Lada Vesta SW Cross Concept 4 / 4 На фото: салон Lada Vesta SW Cross Concept

Что касается моторной гаммы, то она ожидаемо будет повторять ту, которая предложена для седана: бензиновые двигатели объёмом 1.6 и 1.8 литра мощностью 106 и 122 л.с. соответственно. Для первого доступна как МКП, так и роботизированная трансмиссия, а для более мощного варианта пока предусмотрен только «робот». В дальнейшем список силовых агрегатов должен пополниться за счёт пары двигателя 1.8 литра и «механики», которая может дебютировать на новой топовой версии седана Веста.