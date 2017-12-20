UPS заказала крупную партию грузовиков Tesla Semi

Похоже, что несмотря на все трудности, которые испытывает Tesla с наращиванием уровня производства своих автомобилей, потенциальные клиенты всё ещё верят в марку, причём верят не только частные клиенты, но и крупнейшие компании.

Как сообщает новостное агентство Cnet, крупная американская почтовая компания UPS заказала у детища Илона Маска сразу 125 грузовиков Semi. На данный момент это крупнейший заказ, хотя буквально неделю назад ещё 100 грузовиков заказала компания Pepsi. Интересно, будет ли Pepsi при помощи грузовиков Semi как-то отвечать Coca-Cola, которая ранее сняла вот этот новогодний рекламный шедевр?

Однако вернёмся к UPS. Пресс-офицер UPS Хуан Перес прокомментировал сделку следующим образом:

Эти новаторские электрические тягачи готовы вступить в новую эру улучшенной безопасности, уменьшенного воздействия на окружающую среду и сниженной стоимости владения.

1 / 2 На фото: кабина Tesla Semi 2 / 2 На фото: кабина Tesla Semi

Такой заказ со стороны UPS обусловлен принятой ранее стратегией, которая предусматривает переход на альтернативные источники энергии. К 2020 году каждый четвёртый почтовый автомобиль компании будет оснащён электрической силовой установкой, да и в целом, UPS собирается к 2025 году снизить потребление бензина и дизеля практически в два раза.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что на грузовик Tesla Semi оформили уже более тысячи предзаказов.