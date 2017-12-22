В McLaren рассказали, как идёт работа над электрическим суперкаром

О том, как развивается проект, рассказал в интервью британскому журналу Autocar глава инжинирингового отдела марки Дэн Парри-Уильямс. По его словам, у британцев уже есть «живой» прототип, и сейчас вопрос стоит в том, чтобы интегрировать потенциального водителя этого электрокара в мир электрических технологий.
Однако ждать скорого дебюта новинки не стоит. По словам Дэна Парри-Уильямса, компании предстоит проделать ещё долгий путь до момента появления электрического суперкара в автосалонах марки.
Самой главной проблемой для реализации этого проекта, по словам Парри-Уильямса, является технология, по которой изготавливаются батареи, ведь есть существенная разница между тем, когда преодолеваешь 500 миль по шоссе и 500 миль по гоночной трассе. Во втором случае необходима колоссальная энергия, и на данный момент батареи с этой задачей не справляются. Необходимо несколько раз подзаряжать автомобиль.
Также глава инжинирингового отдела McLaren посетовал на то, что батареи для автомобилей развиваются с прицелом на увеличение запаса хода, а не на наращивание мощности силовых установок, и сейчас McLaren в этом вопросе испытывает трудности.
Кстати, недавно портал Колёса.ру сообщал, что McLaren представит новый гиперкар в начале 2018 года.
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