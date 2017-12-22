В McLaren рассказали, как идёт работа над электрическим суперкаром

Ещё в середине прошлого года стало известно, что британская марка McLaren имеет планы на полностью электрическую модель. Тогда было известно, что это будет ориентированный на гоночный трек суперкар, который сможет передвигаться по дорогам общего пользования. Теперь же о нём появилась новая информация.

О том, как развивается проект, рассказал в интервью британскому журналу Autocar глава инжинирингового отдела марки Дэн Парри-Уильямс. По его словам, у британцев уже есть «живой» прототип, и сейчас вопрос стоит в том, чтобы интегрировать потенциального водителя этого электрокара в мир электрических технологий.

1 / 2 На фото: McLaren P1 GTR. Под капотом у этого автомобиля располагается гибридная силовая установка с отдачей более 900 л.с. 2 / 2 На фото: McLaren P1 GTR. Под капотом у этого автомобиля располагается гибридная силовая установка с отдачей более 900 л.с.

Однако ждать скорого дебюта новинки не стоит. По словам Дэна Парри-Уильямса, компании предстоит проделать ещё долгий путь до момента появления электрического суперкара в автосалонах марки.

Самой главной проблемой для реализации этого проекта, по словам Парри-Уильямса, является технология, по которой изготавливаются батареи, ведь есть существенная разница между тем, когда преодолеваешь 500 миль по шоссе и 500 миль по гоночной трассе. Во втором случае необходима колоссальная энергия, и на данный момент батареи с этой задачей не справляются. Необходимо несколько раз подзаряжать автомобиль.

1 / 2 На фото: McLaren P1 Prost 2 / 2 На фото: McLaren P1 Prost

Также глава инжинирингового отдела McLaren посетовал на то, что батареи для автомобилей развиваются с прицелом на увеличение запаса хода, а не на наращивание мощности силовых установок, и сейчас McLaren в этом вопросе испытывает трудности.

Кстати, недавно портал Колёса.ру сообщал, что McLaren представит новый гиперкар в начале 2018 года.