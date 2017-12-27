Пленум Верховного суда РФ утвердил постановление «О применении судами законодательства об ОСАГО», которое закрепит за автовладельцами необходимость заявлять, какие виды расходов должна покрыть выплата: восстановительный ремонт, расходы на эвакуатор, утрату товарной стоимости. В Российском союзе автостраховщиков рассказали о том, что это предположительно должно остановить автоюристов в судах.

По мнению президента РСА Игоря Юргенса, это положение является действительно важным. «Зачастую потерпевший не направлял в своём заявлении такие требования, но «вспоминал» о них в претензии или при подаче иска», — отметил он. В этом случае страховая компания не может проверить их обоснованность, так как срок ответа на претензию меньше, чем время, отпущенное на рассмотрение заявления.

Документ также обязывает судей принимать во внимание сведения Союза о наличии в информационной базе данных об электронном полисе (в спорах, касающихся е-ОСАГО), так как распечатанный полис может быть поддельным. Помимо этого, в случаях, когда страховщик находит недостоверность сведений при заключении е-полиса, он получает право претендовать на недополученную с клиента премию.

Итоговую версию постановления лишили пункта, предполагающего, что рассмотрение страхового случая и вся переписка со страховщиком должны вестись только в одном подразделении компании. Решено, что автовладельцы могут обращаться в разные подразделения СК, однако, они обязаны уведомить её обо всех своих обращениях.

Постановление пленума ВС уточняет и порядок направления страховщику заявления о выплате: нельзя направить его простым нерегистрируемым почтовым отправлением, теперь только заказной или ценной почтовой корреспонденцией или с помощью курьерских служб. «Это очередная преграда для недобросовестных страхователей, которые ранее представляли сведения о направлении документов в СК простыми письмами. Невозможно было выяснить, направлялось ли оно вообще и что фактически в нём находилось. А суды зачастую принимали сторону клиентов в таких спорах», — пояснил президент РСА.